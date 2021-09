Uma das maiores fontes de problemas no Android é a instalação de apps fora das lojas oficiais, algo que a Xiaomi quer agora combater. Esta é também uma das maiores vantagens do Android, algo que nem todos usam de forma correta.

Assim, e para impedir parte deste problema, a Xiaomi tem a ser preparada uma novidade. Chama-se MIUI Pure Mode e promete segurança adicional, ao mesmo tempo que dará alguma liberdade aos utilizadores dos smartphones da marca.

Mais do que uma simples camada de personalização do Android, a MIUI tem conseguido trazer novidades que outras versões e outros sistemas não implementam. Esta preocupação da Xiaomi mostra a forma clara como a marca se posiciona para ajudar os utilizadores.

Assim, e para garantir uma maior proteção, a Xiaomi está a preparar o que designou como MIUI Pure Mode. Este novo modo vai impedir que sejam instaladas apps de fontes não conhecidas, ao mesmo tempo que impede essa mesma instalação em fundo, sem qualquer autorização.

Claro que os utilizadores não precisam de se preocupar com a perda de controlo do sistema. Esta será apenas uma opção que poderá ser ativada ou desativada dentro do Android, cabendo ao utilizador decidir se e quando esta está ativa e a ser usada.

Esta parece ser uma opção lógica, segundo os dados que a Xiaomi apresentou. Do que informou, cerca de 40% das apps instaladas na MIUI não foram avaliadas pela marca para garantir a segurança. Destas, 10% estavam mesmo marcadas como sendo perigosas para os smartphones.

Por agora, e do que se sabe, o MIUI Pure Mode irá ser testado apenas na China, como é normal na marca. Depois destes testes terem (ou não) sucesso, este novo modo deverá ser transposto para a versão pública e até para a global da MIUI.

Este é mais um passo simples que a Xiaomi traz para os seus smartphones. A MIUI dá assim mais segurança a todos, de forma transparente e sem que os utilizadores tenham de tomar qualquer medida ou precaução.