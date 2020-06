Ainda em pleno desenvolvimento, a MIUI 12 tem estado a ser testada pelos utilizadores dos smartphones Xiaomi. A marca procura aprimorar ao máximo esta versão e por isso recolhe toda a informação que é disponibilizada.

Alguns utilizadores do Mi 10 queixaram-se recentemente de problemas nesta versão e a marca tratou de imediato de as avaliar. Depois de testes exaustivos, a Xiaomi chegou rapidamente a uma conclusão lógica.

Problemas de volume com a MIUI 12?

Sempre atenta ao feedback dos utilizadores, a Xiaomi teve recentemente um problema com a MIUI 12 em mãos. Segundo queixas de alguns utilizadores, os smartphones Mi 10 estavam a apresentar uma redução de volume na versão 6.15.

De imediato a marca colocou em campo os seus engenheiros para avaliar se esta era uma situação real e para a resolver caso fosse verdadeira. Tudo apontava para uma mudança face à versão 5.24. Chegou a haver visitas a estes queixosos para avaliar a situação.

Queixas vêm dos smartphones Mi 10

O que foi descoberto relevou que esta não era uma situação real e que não existia nenhuma alteração no volume que os equipamentos apresentavam. Em qualquer uma das versões, os Mi 10 da Xiaomi tinham os mesmos níveis de som e não apresentavam nenhuma alteração.

A Xiomi quer, no entanto, levar estes testes e esta avaliação mais longe. Levou vários equipamentos para uma câmara anecoica (sem eco) para assim avaliar qualquer alteração. Estes tinham instaladas versões diferentes para assim poderem ser comparadas.

Testes da Xiaomi não mostram diferenças

A sonoridade de cada bloco de volume foi medida e as duas versões eram basicamente idênticas nos 15 existentes. A curva de resposta em frequência do altifalante nos níveis 12, 8 e 5 também foi medida. As curvas de resposta em frequência das duas versões foram iguais.

Depois destes testes e destas conclusões, a Xiaomi avançou com mais informação relevante sobre este caso e sobre os testes. A Xiaomi relatou que a configuração das definições de áudio da versão de desenvolvimento não mudou desde abril, estando focada nos desenvolvimentos da MIUI 12.