Ford Mustang elétrico permite controlar autonomia da bateria via Internet

Um dos grandes entraves à compra de veículos elétricos está na incerteza quanto à sua autonomia. A verdade é que não existe ainda um satisfatório número de postos de carregamento e o medo de ficar pelo caminho sobrepõe-se à vontade de adotar um carro mais sustentável. Assim, e depois de anunciar o Mustang Mach-E SUV, o primeiro Mustang 100% elétrico, a Ford revela que será possível monitorizar e gerir a autonomia do carro através da Internet, com o sistema Intelligent Range.

Este recurso é muito importante para ajudar a gerir a autonomia em função do trajeto. Conforme temos visto, este sistema está já em muitas marcas, num formato similar, como uma ferramenta essencial. Agora é a vez da Ford.

Ford acrescenta no Mustang elétrico uma nova ferramenta

Pela primeira vez em 55 anos, a Ford está a expandir o universo Mustang, com o Mach-E SUV. O anúncio foi feito em novembro de 2019, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e impressionou os entusiastas. Além de se tratar do primeiro veículo 100% elétrico da marca, representa uma eventual porta de entrada para o mundo dos automóveis elétricos.

Com o cunho Muscle car, mas cheio de elegância, características bem conhecidas dos Mustang, o carro conjuga elementos desportivos e tecnologia moderna. Assim, a par de outras novidades, será possível calcular a autonomia da bateria do veículo através da Internet.

Intelligent Range: um trunfo que prevê a facilidade

Com um carro comum, o condutor tem a consciência que terá, ao longo do caminho, vários pontos possíveis de paragem, caso seja preciso abastecer. No caso do dono de um elétrico, as paragens têm de ser antecipadamente pensadas e a autonomia calculada. Isto, porque os pontos de carregamento não são garantidos em todo o lado.

Nesse sentido, a Ford criou um sistema chamado Intelligent Range, para o Mustange Mach-E SUV. O objetivo é que calcule o alcance do veículo, tendo em conta vários fatores, que influenciam a autonomia da bateria.

O sistema vai fundir os hábitos de condução do condutor, as previsões meteorológicas e as condições do piso. Além disso, se estiverem ligados, serão tidas em conta informações recolhidas de outros carros elétricos da Ford. Isto, a fim de garantir que o sistema recolhe informação relativa a diferentes circunstâncias, tornando o trajeto mais previsível para o veículo.

Os utilizadores de veículos elétricos têm de ser capazes de confiar nas estimativas de alcance. As pessoas querem estar confiantes que vão chegar onde querem chegar, estando elas numa viagem, ou a regressar a casa do trabalho.

Revela Darren Palmer, executivo da Ford.

Ademais, a empresa americana pretende explorar as capacidades associadas à cloud do veículo (Cloud-Connectivity), incluindo no sistema a procura de dados de trânsito, em tempo real, inclinação da estrada e terreno.

Este modelo, que permite uma condução semiautomática, deverá chegar a Portugal no final deste ano. Ainda que não haja um preço oficial anunciado, sabe-se que na Alemanha será vendido por valores que oscilam entre 47 000 e 62 000 euros.

