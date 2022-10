A vivo está a seguir a linha de outras marcas e quer uma posição de destaque nas atualizações do Android. Para isso conta com o Funtouch OS 13, que tem na sua base o Android 13 e todas as suas novidades.

Este novo sistema operativo traz novas opções de personalização, com atualizações ao nível de segurança e funcionalidades user friendly, para uma experiência mais suave e ininterrupta.

A vivo lança oficialmente o novo Funtouch OS 13 para os utilizdores europeus. Com base no recém-lançado Android 13, este sistema operativo atualizado combina a qualidade da vivo com novas e melhoradas opções de personalização, privacidade e segurança, bem como funcionalidades de controlo para uma experiência mais suave e ininterrupta.

Adicione um toque de personalização ao ecrã

O Funtouch OS 13 permite aos utilizadores um maior controlo visual do seu ecrã principal. Com a funcionalidade de ícone monocromático, estes podem agora alterar a cor dos ícones do seu ecrã principal para combinar com as interfaces do wallpaper, sistema e aplicações, o que lhes permitirá desbloquear toda a sua criatividade e autoexpressão.

Além disso, o novo sistema permite que os utilizadores personalizem as cores nas UI do seu sistema e nas aplicações integradas, o que inclui os seus painéis de notificação, controlo de volume, calculadora e relógio. O sistema pode utilizar a cor a partir do wallpaper e tema preferidos dos utilizadores, de forma a determinar a tonalidade de cor adequada, aplicando-a à interface da aplicação, e assim oferecer ao dispositivo uma maior personalização.

Mais proteção e segurança

A nova funcionalidade de fixação de aplicações ajuda a manter seguros os dados mais sensíveis, de forma a proporcionar aos utilizadores uma maior tranquilidade no que respeita à sua segurança e privacidade.

Quando outra pessoa utiliza o dispositivo, a função de fixação de dois níveis mantém a aplicação escolhida à vista e impede o acesso a outras aplicações no dispositivo. Esta funcionalidade permite uma maior flexibilidade, permitindo ao proprietário definir quais os parâmetros e controlar as ações autorizadas dentro da app fixa quando outras pessoas estão a usar o dispositivo.

Esta atualização também possibilita que os utilizadore socultem fotos e vídeos, para além de poderem escolher seletivamente o acesso das várias aplicações a fotos específicas, o que evita visualizações indesejadas nos seus dispositivos, com óbvias melhorias quanto à proteção de privacidade.

Controlos melhorados e fáceis de usar

Para simplificar a experiência dos utilizadores vivo, o Funtouch OS 13 melhora ainda o gestor de aplicações, o iManager, o qual pode ajudar a monitorizar o tempo de utilização da aplicação. Se a utilização do CPU for demasiado elevada, os utilizadores podem encerrar essa aplicação. O iManager pode evitar o sobreaquecimento, ao reduzir o total de aplicações ativas e ajustar a frequência da CPU com base no recurso ao arrefecimento do telemóvel.

Para além de updates meteorológicos, o dashboard também dispõe de um cartão AQI para utilizadores conscienciosos quanto aos cuidados a ter com a saúde e a todos aqueles que desejem verificar instantaneamente as últimas informações sobre a qualidade do ar com um índice PM2.5 detalhado disponível.

Perante a reconhecida experiência de fotografia mobile premium da vivo, esperam-se novas atualizações ao nível de fotografia e vídeo. A ocular profissional facilita a fotografia, com um novo anel de estabilização que ajuda a mitigar quaisquer efeitos de mãos mais trémulas.

O novo OS também aperfeiçoou o processo de edição de vídeo, ao permitir aos utilizadores retirar o som do vídeo enquanto editam as imagens, e até fazer ajustes precisos de volume em cada segmento do vídeo, o que ajuda à criação de vídeos de nível profissional.

Em termos de controlos de acessibilidade, foram feitas melhorias, com a correção e inversão de cor, bem como a opção de remover animações para utilizadores com necessidades específicas, como deficiências visuais.

O Funtouch OS 13 está já disponível, desde logo, no X80 Pro. A vivo vai gradualmente trazer o Funtouch OS 13 a mais utilizadores em todo o mundo, com as experiências mais inovadoras de sempre.