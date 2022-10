O Telegram tem procurado reinventar-se e para isso criou um lote de funcionalidades novas para as suas apps. Estas querem por um lado dar ainda mais aos utilizadores e por outro conseguir monetizar esta plataforma.

Uma das mais recentes novidades do Telegram chegou ontem, permitindo publicar mensagens que devem ser pagas para ser lidas. Este era um conceito ainda em testes, mas depressa esbarrou nas regras da Apple. Ao fim de algum tempo acabou por ser retirado do iOS.

Mais novidades do Telegram para os canais

No meio de muitas novidades, o Telegram parece apostado em criar formas de monetizar a sua plataforma de mensagens. Este retorno financeiro não parece estar a ser limitado ao serviço e abre também as portas a que os criadores de conteúdo possam também ganhar.

Assim, esta era uma novidade que caía na segunda categoria e ainda não tinha sido apresentada oficialmente, mas que alguns canais estavam já a testar de forma ativa. Recorrendo a alguns bots de pagamentos de terceiros, permitia que fossem publicadas mensagens que apenas após o pagamento podiam ser lidas.

Telegram is testing pay to view posts?! pic.twitter.com/ZDI5xUpBkR — Matt Navarra (@MattNavarra) October 27, 2022

Publicações pagas esbarraram na Apple

Este conceito poderá não ser bem recebido, mas a verdade é que não impedia a utilização do Telegram, sendo na verdade um extra. Este segue a linha do que já antes tinha sido mostrado com a sua assinatura Premium, que traz funcionalidades adicionais aos utilizadores.

Naturalmente que este sistema de pagamento contornava os que a Apple disponibiliza dentro do seu sistema de apps e como tal estava a violar as regras definidas. A empresa alertou rapidamente para esta situação e para o cumprimento do pagamento dos 30% em falta.

Pavel Durov vai procurar alternativas fora

Confrontado com esta situação, o Telegram retirou de imediato esta funcionalidade da sua app para o iOS. O seu CEO e co-criador, Pavel Durov, rapidamente veio a público manifestar-se contra esta política e garantir que vão procurar uma alternativa que não implique o pagamento à Apple.

Claro que o criador do Telegram aproveitou essa mensagem para voltar a criticar a Apple e mostrar que se querem afastar cada vez mais do ecossistema da empresa. Entende que a empresa está a aproveitar-se da posição de monopólio e apela aos reguladores para tomarem medidas.