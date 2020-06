Transforme o seu smartphone num Android (quase) puro

Existem pormenores nas interfaces de utilizador desenvolvidas para Android por algumas marcas que não se todo do agrado dos seus utilizadores, mesmo que todo o hardware seja perfeito. Assim, graças à elevada personalização é possível ter um smartphone à medida de cada um.

Para quem procura um Android (quase) puro, à semelhança dos Google Pixel, eis algumas dicas.

Altere o Launcher do seu smartphone Android

O primeiro passo para ter um Android mais próximo daquilo que a Google cria para os seus smartphones Pixel é alterar o Launcher. O Launcher é, basicamente, uma app Android que permitem personalizar o smartphone à medida das necessidades e preferências dos utilizadores. Existem inúmeras opções na Play Store, mas algumas tentam-se aproximar daquilo que é o Pixel Launcher.

Uma dessas opções, é o Apex Launcher. Além da personalização com temas e pacotes de ícones, há ainda a destacar que permite ocultar e bloquear apps, oferecendo mais privacidade aos seus utilizadores. Esta app é gratuita, mas também pode ganhar mais funcionalidades através de uma versão Pro, disponível por 7,49 €.

Outra opção, ainda mais próxima daquilo que é o Android Stock, é o Lawnchair 2. Além da imagem próxima àquilo que é o Android dos smartphones Pixel e dos recursos semelhantes, ainda consegue oferecer mais opções.

Tenha o Google Feed

Algo que é importante para toda esta experiência é o menu de notícias e utilidades que surge no ecrã do lado esquerdo. A equipa do Lawnchair 2 criou também o Lawnfeed que adiciona então o Google Feed ao launcher. Para o instalar deverá recorrer ao APK disponibilizado.

Utilize o teclado da Google

O Teclado Google, Gboard, é parte importante deste processo. Além disso, é uma opção bastante completa que facilita bastante a escrita. Em termos de funcionalidades há a destacar a escrita ao deslizar, digitalização por voz, escrita manual, pesquisa de emojis, gifs, escrita automática em mais que um idioma e ainda o Google Tradutor instantâneo.

O teclado está disponível na Play Store gratuitamente e conta com uma avaliação de 4,5 estrelas.

Ajuste ainda mais os ícones

Através da instalação de um pacote de ícones poderá, nos launchers sugeridos anteriormente, ajustar ainda mais os ícones. Uma das sugestões disponíveis na Play Store é o pacote Pixel Q – icon pack. São mais de 10 mil ícones que se podem adaptar ao universo Google de forma gratuita.

Altere a barra de notificações

Tal como já aqui referimos, a barra de notificações do Android pode também ela ser personalizada, com a app certa. Na Play Store há várias para o efeito, como a Power Shade, a One Shade.

Além disso, ainda poderá personalizar o painel de controlo de volume, com as configurações ajustadas ao Android puro. Conheça a Volume Styles.

Instale aplicações Google

Para finalizar, e emergir ainda mais no universo Google e Android, poderá instalar uma série de apps Google. São inúmeras as opções disponíveis na Play Store, basta encontrar as que fazem mais sentido para si, com real utilidade.