O terror de Próxima Geração com Observer: System Redux

Os estúdios polacos da Bloober Team revelaram recentemente alguns detalhes sobre Observer: System Redux, um jogo que vem a caminho das consolas de Próxima Geração e que promete levar o terror interativo até ao próximo nivel.

Foi disponibilizado um vídeo que mostra as principais melhorias desta remasterização assim como um pouco da sua jogabilidade.

Os estúdios polacos da Bloober Team disponibilizaram recentemente um vídeo (de aproximadamente 9 minutos) no qual mostram a evolução tecnológica levada a cabo em Observer: System Redux, a remasterização do jogo de 2017.

Trata-se de um título de terror futurista, passado no ano de 2084 e que apresenta a seguinte afirmação como ponto de partida:

“E se os nossos Medos mais profundos pudessem ser hackeados?“.

O jogador encarnará na primeira pessoa, Dan Lazarski (cuja cara é emprestada pelo ator Rutger Hauer), um detetive neural conhecido como o Observer (Observador). Uma espécie de polícia neural, portanto.

O ano é 2084 no qual, uma guerra seguida de uma praga digital destruiu quase completamente os corpos e mentes dos habitantes de Cracóvia, na Polónia. A missão de Lazarski é a de hackear as mentes dos habitantes (através do Dream Eater) e dessa forma interrogá-los (tentando descobrir pistas e segredos).

No entanto, ao entrar nas mentes dos seus suspeitos, Dan Lazarski vai também entrar nos seus mais íntimos medos…

Entretanto, a Bloober Team revelou recentemente um vídeo sobre a remasterização e as suas principais novidades, assim como revelando também um pouco da nova jogabilidade. Podem ver o vídeo já de seguida:

As melhorias de System Redux

Numa primeira fase, o vídeo agora disponibilizado, identifica as grandes melhorias que foram feitas, para que o jogo seja completamente usufruído nas consolas de Próxima Geração (Xbox Series X e Playstation 5).

Como seria de esperar os ganhos foram praticamente a todos os níveis. Por exemplo, as texturas usadas em System Redux serão todas em 4K, criando assim uma simulação mais real e mais detalhada dos objetos presentes nos cenários. Dessa forma podem-se esperar animações muito mais credíveis em HD.

Por outro lado, foi também desenvolvido um novo sistema de gestão de efeitos de partículas o que é o mesmo que dizer que efeitos como o pó no ar, ou a destruição de um objeto será muito mais realista.

Graças à implementação de HDR, Ray Tracing (algoritmo para gestão de objetos tridimensionais), e efeitos de luzes volumétricas o jogo todo foi revestido com novos efeitos de luz o que ajudará a criar o ambiente soturno e mais pesado que o jogo necessita.

Por fim, na primeira fase do vídeo é ainda referida a importância do uso dos discos SSDs em tudo isto, que com a sua imensa rapidez de transmissão massiva de dados permite tudo isto. Ah, e convém referir que, tal como seria de esperar, o jogo vai correr a 60 fps e com resolução 4K.

A segunda parte do vídeo mostra a jogabilidade de Observer: System Redux. A campanha original volta nesta remasterização, mas com algumas novidades. Isto, pois o jogo irá trazer alguns casos novos por desvendar.

Novas mecânicas, nova jogabilidade, novos quebra-cabeças e novos métodos de interrogar os suspeitos também serão novidades em System Redux.

Observer: System Redux será lançado no final do ano, para Xbox Series X e Playstation 5.