Personalize o seu smartphone Android com estas apps

O Android é um sistema operativo móvel bastante personalizável e para o qual as marcas já oferecem diversos temas, além daquele que vêm pré-instalado. Mas existe um universo ainda maior de possibilidades e é sobre algumas formas de personalizar o seu smartphone que hoje aqui vamos falar.

Conheça algumas apps que o vão ajudar nessa tarefa.

Super Status Bar – Gestures, Notifications & more

A app Super Status Bar – Gestures, Notifications & more adiciona ao smartphone ajustes úteis à barra de notificações, como gestos, visualizações de notificação e controlo rápido de brilho e volume.

Qualquer parâmetro da app é totalmente personalizável, facilitando a alteração dos elementos ao gosto do utilizador.

Homepage: Tom Bayley

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,1 Estrelas

Material Islands – Semi-live wallpapers

Material Islands é um pack de wallpapers semi-dinâmicos inspirados num design minimalista e no próprio Material Design. O programador deixa como garantia que estes wallpapers não consomem bateria nem memória RAM do smartphone.

Homepage: Jenny Hanell

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

One Shade: Custom Notifications and Quick Settings

O One Shade foi projetado para substituir o menu suspenso de notificações do seu telefone por uma versão moderna e totalmente personalizável. Além de uma nova experiência personalizada, também traz utilitários extras que podem facilitar a sua utilização.

Homepage: Treydev Inc

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 Estrelas

Edge Action: Edge Screen, Sidebar Launcher

A Samsung foi pioneira nos smartphones com ecrãs com laterais curvas e com funcionalidades associadas. Partindo desse conceito, este launcher oferece inúmeras funcionalidades, disponíveis num menu lateral do ecrã do smartphone que surge com um deslizar para o centro.

A app é gratuita, no entanto, muitas das funcionalidades apenas estão disponíveis da versão premium.

Homepage: Edge Action Studio

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Volume Styles – Customize your volume panel

Volume Styles permite personalizar totalmente o painel de volume do seu smartphone. Altere as cores, aplique temas diferentes, como iOS e MIUI, mude a posição e muito mais.

Homepage: Tom Bayley

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

