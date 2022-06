Há muitos anos que o Thunderbird é para muitos o cliente de email ideal. Criado pela Mozilla, este faz parte do seu pacote para a Internet, associado ao conhecido Firefox e que muitos usam para navegar na Internet.

Este cliente de email quer crescer, como já mostrámos, procurando ganhar em espaço no Android. Esta vontade está prestes a tomar forma, com uma ajuda preciosa e que todos conhecem. Falamos do K-9 Mail, que servirá de base para esta nova app.

Apesar de não ser conhecido de todos, o Thunderbird é uma das melhores propostas para ler o email. Este cliente suporta todos os serviços e facilmente pode ser usado nos sistemas operativos de desktop. Ao longo dos anos e das diferentes versões as provas têm sido dadas.

Claro que a Mozilla quer fazer crescer esta sua proposta e tem ideias bem definidas para o fazer. Uma das mais interessantes é mesmo a sua chegada ao Android, para assim ter uma presença quase completa em todos os sistemas operativos.

Os planos para esta nova versão estão traçados e agora receberam uma novidade muito importante. A Mozilla não quer criar um cliente de email de raiz e tratar da sua manutenção e por isso uniu-se à conhecida app K-9 Mail, um clássico do Android.

A ideia do Thunderbird para Android baseado no K-9 Mail parece ter sido iniciada em 2018. Aparentemente, o acordo entre as partes foi além do esperado, pois além de tomar o K-9 Mail como base, também o seu programador foi incorporado nas equipas do Thunderbird.

A conversão do K-9 Mail no novo Thunderbird para Android será realizada de forma gradual. As metas estão já definidas e detalhadas, apesar de não existir qualquer calendarização apresentada, o que deixa tudo em aberto no que toca ao seu lançamento.

Certo é que a equipa do Thunderbird quer alinhar as suas diferentes versões e isso irá condicionar a versão Android. Espera-se que as configurações das diferentes deste cliente possam ser sincronizadas e ter assim uma proposta comum e unificada.