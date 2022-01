O Teams tem crescido nos tempos de pandemia e é hoje uma ferramenta essencial em várias áreas. Para muitos é a porta de comunicação para contactar clientes, colegas e outros utilizadores dentro da sua esfera de trabalho e lazer.

A Microsoft não parou de desenvolver esta sua ferramenta e tem trazido novidades de forma constante. Agora, e dedicada ao Android e ao iOS, existe uma novidade importante e que vai tornar o Teams ainda melhor e facilitar a comunicação.

O Teams pode ser usado como um Walkie Talkie

Apesar de ser uma app mais focada no desktop, o Teams tem uma presença forte nos dispositivos móveis, onde os utilizadores podem comunicar em mobilidade. Assim, tudo o que for criado para melhorar esta utilização é algo positivo e que todos querem.

A grande novidade agora apresentada no Teams vem dar ao Android e ao iOS precisamente essa melhoria. As versões dedicadas aos smartphones receberam finalmente de forma alargada a funcionalidade de Walkie Talkie.

Disponível de imediato para o iOS e o Android

Esta novidade permite que, da mesma forma que acontecia nestes dispositivos, carregar num botão para enviar uma mensagem de voz. Esta pode ser usada tanto com o smartphone ligado a uma rede de dados ou a uma rede Wi-Fi, sem qualquer limitação.

Depois de vários meses em testes, o Teams tem assim a novidade que a Microsoft mais aguardava para disponibilizar. O Walkie Talkie dá uma liberdade aos utilizadores, que deixam de ter de escrever ou gravar mensagens de forma mais complexas.

Microsoft abriu a novidade a todos os smartphones

Por agora, e para usar esta funcionalidade, os utilizadores devem ter uma versão licenciada do Teams e os administradores devem adicioná-la. Os clientes vão depois encontrar o Walkie Talkie no seu cliente, tanto no Android como no iOS, em qualquer conversa.

Esta é uma funcionalidade similar a outras que já existem e que os utilizadores usam de forma alargada. Falamos do que temos no WhatsApp com as mensagens de voz e noutros serviços similares. O Teams dá assim um salto qualitativo e melhora a sua utilização numa área cada vez mais importante, os dispositivos móveis.