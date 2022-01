Problema com a VPN no Windows 10? A culpa é da atualização de janeiro

As atualizações mensais do Windows 10, conhecidas como Patch Tuesday, procuram eliminar problemas e resolver falhas que possam existir. O que não se espera é que estas tragam problemas e que limitem a utilização do sistema da Microsoft.

Foi isso que a mais recente atualização do Windows 10 trouxe, com muitos utilizadores a queixarem-se. Desta vez são as VPN que são afetadas e que não funcionam, algo que muitos necessitam ter por estarem ainda em teletrabalho.

Um novo problema com o Windows 10

Foi no início desta semana que a Microsoft lançou para o Windows 10 a atualização mensal. Marcada como KB5009566, corrigiu alguns problemas de segurança que estavam pendentes e que precisavam de ser tratados. No entanto, e para muitos utilizadores, trouxe uma novidade que nºao era pedida, ou seja, problemas com as VPN.

Do que é revelado por muitos utilizadores nos fóruns da Microsoft e noutros canais, este não é um problema geral e afeta apenas as VPN do tipo L2TP. Ao tentarem ligar-se a estas propostas, a mensagem de erro surge e a ligação não é realizada.

Falhas nas ligações de qualquer VPN

Para além desta mensagem direta para os utilizadores, há ainda registo deste problema em outras áreas do Windows 10. Estas mostram que existe um erro 789 e que a ligação da VPN L2TP não pode ser realizada como é normal.

O erro aprestado mostra com detalhe que há uma questão de comunicação com o servidor remoto e que essa é a origem deste problema. Estará a existir um problema com a camada de segurança na comunicação durante a negociação inicial com o computador remoto.

Microsoft reconhece a falha da sua atualização

Entretanto, e após o problema ser conhecido, a Microsoft já veio a público reconhecer o problema que afeta o Windows 10. A gigante do software prometeu para breve uma atualização que vai certamente tratar de vez desta situação e corrigir o problema.

Este é, mais uma vez, um problema que a própria Microsoft trouxe para os utilizadores do Windows 10. Ao corrigir problemas do seu sistema, acabou por criar novas situações anormais e que requerem solução. Desta vez foram as VPN L2TP, que tão essenciais são neste momento.