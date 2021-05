TeaBot: O perigoso malware que rouba os seus dados do banco

Os esquemas fraudulentos têm vindo a aumentar significativamente. Os ataques apontam em vários sentidos e o pior é que têm tido bom retorno.

A mais recente ameaça chama-se TeaBot, e é um perigoso malware que rouba dados bancários dos utilizadores. Saiba como funciona!

TeaBot: Não instale APK de terceiros

O ano de 2021 está complicado no que diz respeito a ameaças tecnológicas e as vítimas são normalmente utilizadores com dispositivos Android. A ameaça do momento chama-se TeaBot que, na prática, tem a capacidade de roubar credenciais das vítimas, aceder às SMS e até interferir na forma como usa o smartphone.

Segundo revela o site xatakandroid, este poderoso malware tem inclusive a capacidade de controlar remotamente toda a área de trabalho, por causa de uma permissão ao nível da acessibilidade. Estas são alguma das ações permitidas pelo malware:

Enviar e intercetar SMS

Ler o estado de smartphone

Modificar opções do áudio

Mostrar pop-ups para solicitar mais permissões

Capacidade de apagar aplicações

Em termos técnicos o TeaBot é muito semelhante ao Flubot. Para isso, o malware esconde-se atrás de nomes como o DHL, UPS, VLC MediaPlayer o Mobdro, fazendo-se passar por outras aplicações.

Como sempre, para não cair nestes esquemas é fundamental que não se instalem APKs de terceiros. Reveja também sempre as permissões solicitadas.