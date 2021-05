As ferramentas de gestão certas podem fazer toda a diferença nas PME

Numa altura em que a informação está a transitar a passos largos para a Cloud, trazendo todos os benefícios que daí advêm, é importante não só acompanhar essa tendência como também ter a certeza que são utilizadas as ferramentas certas em cada atividade.

Hoje falamos um pouco das ferramentas de gestão essenciais, onde se insere, por exemplo, a solução de gestão myBusiness365.

A solução de gestão myBusiness365 surge pela empresa mãe, a myPartner, parceira gold da Microsoft com quem trabalha há mais de 16 anos. É uma empresa que opera no âmbito dos sistemas de informação e tem uma vasta experiência na implementação de ERP e CRM.

CRM e ERP – o que são?

O sistema de ERP, ou sistema de Planeamento de Recursos Empresariais (Enterprise Resource Planning), permite gerir as áreas financeira e de contabilidade, tesouraria, faturação, contas bancárias, produtos e stocks, encomendas, inventário, projetos entre outros.

Já a solução de CRM, ou solução de Gestão do Relacionamento com o Cliente (Customer Relationship Management) permite então gerir os clientes, leads e oportunidades e ler toda a informação centralizada.

Ambas são 100% cloud, o que viabiliza o trabalho a partir de qualquer lugar e a qualquer hora. O acesso pode ser através de um computador, tablet ou telemóvel.

Para que seja possível otimizarem os seus processos de trabalho e se organizarem da melhor forma, a procura por sistemas competentes pelas empresas tem crescido nos últimos meses. Os gestores têm procurado soluções de gestão fáceis de implementar, rápidas, assentes na cloud, com um baixo custo e que permitam integrações.

O CRM e ERP myBusiness365, por exemplo, apresentam dashboards com informação em tempo real sobre as vendas, volume de negócios, sobre as novas oportunidades e clientes, sendo que toda a informação inserida no sistema é passível de ser analisada. Isto diminui o tempo de análise e aumenta assim a produtividade no dia a dia.

O que distingue estas ferramentas de outras?

Há algumas particularidades que tornam a solução de gestão integrada myBusiness365 ainda mais interessante:

O sistema é multiempresa

Adequa-se a qualquer negócio

Tem um desenho altamente intuitivo

É parte de um grande ecossistema (Microsoft) de aplicativos que permitem um crescimento continuado (desde BI, Power Apps, entre tantos outros)

A lógica saas (software as a service) permite muita flexibilidade no plano de subscrição

Tem uma rede de parceiros por todo o mundo caso o negócio assuma uma escala internacional

A solução myBusiness365 assegura ao segmento das PMEs um acesso fácil, ágil e económico perante um novo paradigma da efetiva transformação digital que se vem a desenrolar ao longo dos últimos anos.

Assista ao novo vídeo do software no blog do site. Um vídeo ilustrativo e que sintetiza todas as potencialidades do myBusiness365.