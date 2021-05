Samsung e Lenovo confirmam que também não terão presença física no Mobile World Congress

Será no final do mês de junho que Barcelona vai receber um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Depois de anos consecutivos, a pandemia obrigou ao cancelamento da edição de 2020 do Mobile World Congress, mas o maior conhecimento da doença, a vacinação e as regras mais apertadas levaram a que a organização decidisse avançar com o evento este ano. No entanto, são cada vez mais as empresas que se estão a afastar e não terão presença física.

A Samsung e a Lenovo são as mais recentes baixas.

Mais que uma montra de tecnologia, o Mobile World Congress serve como uma forma de promover o contacto entre grande empresas do setor, podendo mesmo surgir deste evento relações e parcerias importantes. A presença física é, portanto, essencial.

No entanto, a pandemia da COVID-19 veio alterar as regras do jogo e a obrigar a um distanciamento, que se colmata com eventos online.

No início do ano, a organização do MWC veio a púbico confirmar que o evento se iria realizar de 28 de junho a 1 de junho, em Barcelona, mas com regras sanitárias apertadas e limite de participantes. Segundo o que foi avançado, espera-se que sejam recebidas 50 mil pessoas no recinto.

Mas fará sentido haver uma feira tecnológica desta dimensão, sem que todas as grandes empresas estejam presentes?

As grandes empresas tecnológicas afastam-se do Mobile World Congress

Apesar de ainda muitas não se terem pronunciado e de tantas outras até já terem confirmado a presença, a verdade é que vemos grandes nomes a afastarem-se do evento, pelo menos fisicamente.

Em março, a Nokia, a Sony e a Ericsson foram as primeiras grandes empresas do setor a declarar que não estariam presentes. Logo em seguida, veio a Google afirmar que estaria ao lado dos parceiros que quisessem participar do evento online, mas que também não iria estar em Barcelona.

A Sony, na altura, referiu:

A Sony Mobile tomou a decisão de não participar do MWC 2021. À medida que o mundo muda cada vez mais em direção a oportunidades digitais e online para prevenir a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), a Sony Mobile irá comunicar-se de maneiras que podem fornecer notícias sobre os nossos produtos a um público mais amplo.

E a Nokia:

A saúde dos nossos funcionários, clientes e parceiros é de suma importância para nós. Dada a natureza internacional do evento e com o lançamento global da vacina ainda em fases iniciais, tomamos a decisão de participar apenas no evento virtual.

Samsung e Lenovo também estão fora por causa da COVID-19

Agora foi a vez da Samsung e da Lenovo fazerem anúncios semelhantes e também estas duas não estarão presentes no MWC 2021.

A saúde e segurança dos nossos funcionários, parceiros e clientes, são nossa prioridade número um, por isso tomámos a decisão de deixar de expor fisicamente no Mobile World Congress deste ano

|Comunicado da Samsung

Apesar da vacinação contra a COVID-19 estar a decorrer a grande velocidade nos países desenvolvidos, vemos que ainda existe um grande descontrolo da pandemia em muito locais. Esta doença é responsável por mais de 3 milhões de mortes em pouco mais de um ano e o número de novos casos continua a aumentar a nível mundial.