A interface do Spotify tem recebido novidades para se tornar mais simples de usar, em especial nos dispositivos móveis. Este serviço de streaming de música quer cativar mais utilizadores e este é uma das formas que usa para o fazer.

Fruto destas melhorias, a versão dedicada ao Android recebe agora uma mudança importante. Passa a ser muito mais simples adicionar músicas à fila de reprodução, bastando para isso usar um gesto na app.

O serviço de streaming de música mais usado na Internet está a mudar a sua interface no Android. Do que muitos utilizadores já podem testar, bastará um simples gesto sobre as músicas preferidas para que estas sejam adicionadas à fila de reprodução.

Esta não é ainda uma funcionalidade alargada a todos os utilizadores, mas muitos já a podem usar. A forma de saber se está presente é mesmo com o deslizar da esquerda para a direita, com a apresentação da mensagem de adição.

O processo é, como se esperava, simples e rápido, dando ao utilizador um maior controlo. Pode agora navegar livremente na app do Spotify e nas músicas presentes, sendo rápido colocar essas músicas em fila para serem ouvidas.

A app irá notificar os utilizadores de que a música passou para a fila com uma simples mensagem. Esta surgirá na zona inferior e será rápida de ver, para que estes possam saber que a música foi adicionada, como pretendido.

Esta é, na verdade, uma funcionalidade que estava já disponível para os utilizadores do iOS há algum tempo. O Spotify aproxima assim as suas apps e mantém a usabilidade similar, para uma melhor experiência de utilização entre todos os sistemas.

Esta novidade está agora a ser lançada para todos os utilizadores do Android, ainda que de forma gradual. Em breve estará disponível para todos, para que possam gerir de forma mais simples e rápida a fila de reprodução, usando apenas um simples gesto, já conhecido de todos.