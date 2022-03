O que é a tecnologia NVMe e quais as vantagens?

Já ouviu falar em NVMe? A tecnologia NVMe é a evolução das drives SSD tradicionais que recorrem à interface SATA/AHCI. As drives NVMe recorrem à interface PCI Express – PCIe – e por isso, oferecem latências muito inferiores, o que se traduz NUM melhor desempenho.

Conhece melhor a tecnologia NVMe e saiba quais as vantagens face a outras tecnologias de armazenamento.

SSD SATA ou NVMe? Qual o melhor?

Entre outras, estas são algumas das questões mais comuns quando falamos deste tipo de tecnologia de armazenamento. No entanto, não existe uma resposta única e tudo depende do objetivo e do tipo de utilização que será dada à tecnologia a adotar.

Se por um lado, a performance em memórias NVMe e/ou SSD é superior, por outro lado, o custo por GB também o é. Por isso, deverá ponderar devidamente em função dos workoads que irão correr no alojamento e do preço que está disposto a pagar.

SATA ou NVMe correspondem a protocolos existentes no mercado que se constituem como opções para SSD e que estabelecem a comunicação entre o componente e o processador. No entanto, é de realçar o facto de que o NVMe é visto como uma evolução do SATA.

HDD vs SSD vs NVMe

HDD – Hard Disk Drive significa unidade de disco rígido, correspondendo a discos que apesar de existirem há muito, tempo no mercado, com as melhorias que foram sendo introduzidas em termos de velocidade e de fiabilidade, podem continuar a ser considerados como opção de armazenamento. Por norma, o tamanho dos HDD é de 3.5" (mas também há de 2.5").

significa unidade de disco rígido, correspondendo a discos que apesar de existirem há muito, tempo no mercado, com as melhorias que foram sendo introduzidas em termos de velocidade e de fiabilidade, podem continuar a ser considerados como opção de armazenamento. Por norma, o tamanho dos HDD é de 3.5" (mas também há de 2.5"). SSD – Solid State Data ou em português, disco de estado sólido, corresponde a um tipo de disco moderno, sem partes móveis, e com elevado desempenho. As drives SSD têm 2.5 polegadas de tamanho, o que as torna bastante compactas.

ou em português, disco de estado sólido, corresponde a um tipo de disco moderno, sem partes móveis, e com elevado desempenho. As drives SSD têm 2.5 polegadas de tamanho, o que as torna bastante compactas. NVMe – Non-Volatile Memory Expres corresponde a uma nova tecnologia com o melhor desempenho no mercado atualmente. O NVMe ao utilizar uma ligação M.2 PCIe à motherboard, facilmente “bate” um SSD SATA!

As principais vantagens dos NVMe face às drives SSD tradicionais são:

as baixas latências ,

, maior velocidade de leitura / escrita ,

, melhor performance dos workloads instalados.

Este tipo de drives operam pelo barramento PCIe:

3.0 que atinge um máximo teórico de 32Gbps ou;

que atinge um máximo teórico de 32Gbps ou; 4.0 que atinge um máximo teórico de 64Gbps.

Por exemplo:

6 Gbps do padrão SATA III que pode atingir picos de 550MB/s de velocidade

que pode atingir picos de de velocidade com um NVMe com PCIe 4.0 podemos atingir 6.4 GB

Sempre na vanguarda da tecnologia, a PTisp que já disponibilizava NVMe em Servidores, numa operação de grande investimento e de capacitação da sua infraestrutura, alargou esta oferta ao Alojamento Partilhado, melhorando significativamente a sua oferta e disponibilizando aos seus Clientes soluções ultra-rápidas a preços muito competitivos no mercado.