[Atualização - A segurança da central nuclear Zaporíjia foi reestabelecida]

A invasão da Rússia à Ucrânia tem revelado algumas medidas que poucos consideram lógicas e que mostram de forma clara as intenções dos atacantes. As muitas infraestruturas essenciais são atacadas, algumas com um peso importante.

Uma notícia de última hora deixou o mundo quase em desespero, uma vez que a maior central nuclear da Europa está sob ataque da Rússia. As imagens mostram que esta está a arder e que as forças russas visaram a sua tomada pela força.

As forças russas têm focado parte das suas ações nas centrais nucleares da Ucrânia. Depois da central nuclear de Chernobyl ter sido tomada há alguns dias, há uma nova ação a decorrer. Desta vez é a central nuclear Zaporíjia a estar sob a mira das forças russas.

A forma como a tomada deste ativo está a ser feito deixou muitos analistas preocupados, uma vez que foi atacada por forças militares, com armas de fogo pesadas. Este ataque acabou por resultar num fogo de elevadas proporções.

Não se sabe ainda o impacto deste ataque e quantos dos 6 reatores nucleares foram afetados e nem se existem vítimas entre os operadores da central. Os bombeiros relataram que estavam com problemas a enfrentar o fogo, uma vez que o ataque ainda decorria.

O Governo da Ucrânia já confirmou este ataque e o incêndio na Central Nuclear de Zaporíjia. Revelaram que se esta explodir, o resultado será 10 vezes maior do que o acidente nuclear de Chernobyl, ocorrido em 1986.

Importa destacar que os reatores presentes na central de Zaporíjia são mais modernos que os de Chernobyl e por isso reagem de forma muito mais controlada. Desde que não exista um corte de energia elétrica e a capacidade de refrigerar o perigo é controlado.

❗️Firefighters cannot start extinguishing a fire at the Zaporizhzhia NPP due to shelling



It is also reported that there is a hit in the first power unit pic.twitter.com/ulmxm4dNMx