Como já referimos várias vezes, a chegada do Android 12 não tem sido simples e livre de problemas. Tanto a Samsung como a OnePlus avançaram com as suas novas versões, mas depressa tiveram de recuar e resolver problemas.

Depois das questões apresentadas, a Samsung conseguiu focar-se na sua resolução e em resolvê-las. Agora, uma semana após ter recuado, a One UI 4 volta a estar disponível e a permitir a sua instalação nos Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3.

Problemas recentes com a One UI 4

A One UI 4 é a aposta da Samsung para os seus smartphones daqui para a frente. Baseado no Android 12, reúne todas as novidades que a Google criou ao longo dos últimos meses, em todas as áreas que foram focadas para esta nova versão.

Lançada já para o Galaxy S21, que não apresentou qualquer problema, foi a vez dos Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 terem acesso a esta novidade. Rapidamente os problemas surgiram e vários smartphones ficaram bloqueados.

Android 12 volta a A Samsung retirou esta versão da lista de atualizações para os seus smartphones dobráveis e procurou identificar as causas dos problemas que surgiram. Desta forma conseguiu impedir que os problemas se espalhassem e que mais smartphones fossem afetados.

Agora que conseguiram tratar de todas as questões, a Samsung resolveu abrir novamente o acesso a esta atualização. Limitou ainda só ao seu país de origem, a Coreia do Sul, para assim controlar de forma fina o alcance desta nova versão.

Espera-se agora que Samsung deixe amadurecer a nova versão da One UI 4 para assim poder alargar a sua presença a outros mercados. Espera-se que até ao final de 2021 Esta versão com Android 12 esteja em muitos mais smartphones Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3.

Para além destes dois smartphones, a Samsung continua a preparar esta atualização para os modelos menos recentes. Tem já na calha a One UI 4 para o Galaxy S20, que assim receberá dentro em breve o Android 20.