Marte: Os dados do rover Perseverance revelam os segredos da cratera Jezero

O rover Perseverance fez descobertas muito interessantes no local onde está localizado a explorar Marte, a cratera de Jezero. O que foi constatado é importante para ajudar a compreender mais sobre esta região e a sua história geológica.

As duas descobertas principais têm a ver com a presença de água nas rochas, os inícios deixados e as moléculas orgânicas encontradas. Afinal, havia ou não um oceano vasto no planeta?

Novas provas da existência de água no solo de Marte

Estas moléculas orgânicas podem ser criadas através de processos biológicos ou não biológicos, pelo que não são uma confirmação de que a vida existiu ali, mas são um bom sinal de que, se outrora existiu vida ali, deveria ser possível encontrar provas deste facto.

Além disso, a equipa descobriu que as rochas da cratera são ígneas, tendo-se formado a partir de fluxos de lava ou magma. Isto responde a uma grande questão sobre a composição da cratera, uma vez que anteriormente os investigadores não tinham a certeza se as rochas ali existentes eram ígneas ou sedimentares.

Começava a desesperar que nunca encontraríamos a resposta. Então, o nosso instrumento PIXL conseguiu ver bem a mancha abrupta de uma rocha da zona apelidada 'South Séítah,' e tudo ficou claro: os cristais dentro da rocha forneceram a arma fumegante".

O PIXL, ou Instrumento Planetário de Litoquímica de Raios-X, utiliza raios-X para analisar as rochas e determinar a sua composição. A utilização do PIXL numa amostra particular chamada "Brac" mostrou uma estrutura distinta que indicava rocha ígnea.

Um bom estudante de geologia dir-lhe-á que tal textura indica que a rocha formou-se quando os cristais cresceram e assentaram num magma de arrefecimento lento - por exemplo, um fluxo de lava espessa, lago de lava, ou câmara de magma.

Referiu Farley.

Esta análise também confirmou que as rochas tinham estado em contacto com a água, acrescentando mais provas à suposição de que a cratera de Jezero é o local de um antigo lago.

Os investigadores ainda estão a debater exatamente quanto tempo a água esteve presente neste local, pelo que esta descoberta contribui para a compreensão da história da região.

A rocha foi então alterada pela água várias vezes, tornando-a num tesouro que permitirá aos futuros cientistas datar eventos em Jezero, compreender melhor o período em que a água era mais comum na sua superfície, e revelar a história inicial do planeta. O regresso da amostra de Marte vai oferecer muitas respostas!

Disse Farley

Uma das tarefas do rover Perseverance é recolher amostras de rochas e solo marciano e selá-las em tubos para posterior recolha por outro rover e eventual regresso à Terra na missão Mars Sample Return. Isto permitirá aos cientistas estudar as amostras com mais detalhe do que é possível para um rover.

A NASA disponibiliza mais informações na sua página.