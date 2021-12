Depois de conquistarem as estradas, os carros elétricos começam agora a virar-se para outras áreas, com muito menos alcatrão. Falamos das pickups e de veículos similares, que estão a ser eletrificados e a ser uma alternativa válida.

A GM tinha um clássico na sua oferta e resolveu adaptá-lo para os tempos modernos. Falamos do conhecido Hummer EV, que agora começa finalmente a ser entregue aos clientes e assim a ganhar espaço num mercado muito interessante, onde a Tesla Cybertruck estaria sozinha.

A GM quer apostar forte nos modelos elétricos

Todos conhecem certamente os modelos a gasolina da linha Hummer. Foram durante vários anos uma referência no mercado e a escolha de muitos. A sua robustez era tal que foram selecionados para desempenhar um papel importante nas tropas dos EUA.

Esse mesmo modelo foi recentemente adaptado para o novo paradigma e por isso foi eletrificado. A GM queria manter o seu legado e deu-lhe um conjunto de funcionalidades adicionais, que o tornam quase único no mercado.

Hummer EV começa a chegar aos clientes

Com planos de entrega previstos para o final do ano, esperava-se que as entregas do Hummer EV começassem a qualquer momento. Esse processo foi agora iniciado e as primeiras unidades estão finalmente a chegar aos primeiros clientes.

Esta é o início de um processo que vai levar a criar 30 novos carros elétricos por parte da GM. Vão usar a Ultium Platform, que serve já de base ao novo Hummer EV e a outras propostas como a BrightDrop EV600.

Concorrente de peso para a pickup Tesla Cybertruck

Com funcionalidades com o CrabWalk ou o Super Cruise, o Hummer EV vai mostrar-se como um carro elétrico único. Esta é uma pickup de grandes dimensões, mas que a GM promete que atinja os 100 km/h em apenas 3 segundos.

Os preços a que esta proposta da GM vai chegar ao mercado não são baixos, o que deixa a concorrência como a Tesla mais descansada. Ainda assim, será uma concorrente de peso para a Cybertruck e outras pickups que em breve vão chegar ao mercado.