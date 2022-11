A Samsung tem realizado um trabalho único no que toca à distribuição do Android 13 nos seus smartphones. Esta chegou de forma rápida, mas a empresa quer ser ainda mais eficiente no futuro, para dar ainda mais aos utilizadores.

Assim, assumiu que para o Android 14, pretende ser ainda mais rápida e garantir que este chega mais cedo aos smartphones. Já tem planos para isso e irá aproveitar a proximidade com a Google para o fazer.

A atualização do Android 13 está já a chegar

O Android 13 é já uma realidade para muitos dos smartphones da Samsung há algum tempo. Assim que a Google revelou a sua nova versão, a gigante coreana começou a trabalhar nesta atualização, para acelerar a sua chegada a todos os dispositivos suportados.

Este é ainda um processo que decorre, mas a Samsung quis mostrar que está a trabalhar a um ritmo elevado na chegada do Android 13. Começou com o Galaxy S22, mas rapidamente alargou os dispositivos suportados, chegando até aos modelos mais básicos, com o Galaxy A32.

Há planos para esta atualização continuar a este ritmo, com os restantes modelos a terem acesso a esta versão ainda este ano. Os planos estão definidos e vão ser colocados em prática nos próximos meses, até todos os dispositivos serem atualizados.

Samsung quer ser ainda mais rápida no Android 14

Mas com este plano a ser executado, a Samsung está já a preparar a chegada da próxima atualização do Android. Quer ser ainda mais rápida a disponibilizar o Android 14, batendo o seu excelente registo conseguido com a versão atual.

Apesar de não ter planos definidos e apresentados, a Samsung sabe já como o vai conseguir fazer. Espera poder aproveitar a sua proximidade à Google e assim ter acesso antecipado a algumas novidades que vão permitir acelerar este processo.

Estas são excelentes notícias para quem tem um smartphone Samsung. Com o Android 13 já presente ou com uma chegada iminente, é importante saber que o android 14 já está a ser planeado e preparado para ser disponibilizado assim que a Google o tornar acessível a todos.