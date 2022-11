A Microsoft tem estado a aproximar-se do Android de forma única e inteligente. Ao não ter um sistema móvel, adotou esta proposta da Google e integrou-se nela, ao mesmo tempo que a integrava no Windows. É assim que surgem novidades importantes.

Todos sabem ser possível ter já um espelho do smartphone no Windows 11 e na versão anterior, mas agora há novidades que estão para chegar. Estas unem ainda mais o Windows 11 e o Android, de forma quase única, para dois sistemas desenvolvidos por entidades diferentes.

A app Phone Link e a sua vertente para o Windows dão ao utilizador a possibilidade de ter acesso ao smartphone Android diretamente no sistema da Microsoft. Falamos de notificações, de fotografias e até de mensagens, que podem ser respondidas. Em alguns casos, como os dispositivos Samsung, até as apps podem ser corridas e o ecrã espelhado.

Ter o som do Android no Windows

Estas capacidades vão ser em breve alargadas, com uma novidade que está a ser preparada. Do que foi revelado, em breve também o áudio do smartphone poderá passar a ser espelhado no Windows 11, da mesma forma que todas as restantes são disponibilizadas.

Aparentemente esta novidade estará ainda a ser desenvolvida pela Microsoft, sendo disponibilizada de forma ainda limitada a alguns utilizadores para ser testada. Como sempre, será depois alargada a outros utilizadores para ser usada de forma global.

Microsoft dá novidades no browser

Outra novidade que parece estar a ser preparada foca-se no browser e na navegação que os utilizadores fazem nos smartphones. Esta vai poder ser sincronizada entre o Android e o Windows, para que depois seja continuada no sistema da Microsoft.

Do que a imagem partilhada apresenta, esta parece ser uma funcionalidade exclusiva dos smartphones Samsung, como acontece com algumas. Ao mesmo tempo, é também similar ao que o Edge oferece nas várias plataformas, fruto da sua sincronização.

Estas são melhorias importantes e que vão aproximar ainda mais o Windows e o Android, para facilitar aos utilizadores a utilização destes sistemas. Ao mesmo tempo, reforça a aposta da Microsoft nesta área e o que pode ser dado aos utilizadores.