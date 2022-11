O Raspberry Pi é um microcomputador com capacidades únicas como se tem visto ao longo dos anos. Para muitos é capaz de substituir um PC mais poderoso e dar ao utilizador as funcionalidades que estes esperam e precisam.

Uma novidade, ainda que não oficial, veio mostrar novamente a sua capacidade. O Raspberry Pi está agora capacitado para correr o Android TV 13, algo que nem sequer os dispositivos oficiais da Google estão a receber e a poder usar.

Já vimos muitas vezes o Raspberry Pi a ser usado em situações que não eram esperadas. Este hardware tem capacidades acima do que é normal, mantendo a sua simplicidade e uma comunidade muito forte que desenvolve software e sistemas para este poder ser usado de forma ainda melhor.

É precisamente isso que vemos agora acontecer, com a chegada da primeira ROM do Android TV 13 a estar disponível para todos os que quiserem testar esta novidade. Não é, naturalmente, oficial e recorre ao LineageOS para o conseguir.

Do que é descrito, esta ROM criada usa a última versão beta do Android TV 13 para dar aos utilizadores o acesso. Não é ainda a versão final, mas tem presente já as atualizações de segurança mais recentes, algo que nem sequer está ainda acessível para os dispositivos da Google.

Para poder testar esta novidade, os utilizadores precisam de usar um Raspberry Pi 4 B, um Raspberry Pi 400 ou um Compute Module 4. Requer ainda que estes modelos tenham, pelo menos, 2GB de RAM presente, não sendo indicado o mínimo de armazenamento necessário.

O processo de instalação desta ROM não é trivial e é recomendado aos utilizadores mais experiente. Ainda assim, não é algo impossível de seguir e de ter sucesso. Em termos de limitações desta versão, estas existem, mas não parecem ser suficientes para que possam usar já o Android TV 13 num Raspberry Pi.

Fica aqui provado, mais uma vez, que o Raspberry Pi é uma excelente proposta, secundado por uma comunidade única. Ao receber o Android TV 13 com esta antecedência, os utilizadores podem experimentar o que este novo sistema da Google traz.