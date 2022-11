Criador do Sonic foi preso por aceder a informações privilegiadas sobre jogos

Nem sempre as notícias tecnológicas trazem informações positivas e, por vezes, damos a conhecer situações bastante polémicas e negativas para as marcas, produtos e executivos.

Assim, as recentes notícias indicam que Yuji Naka, criador do popular Sonic, foi agora detido no âmbito de um escândalo que envolve ex-funcionários da criadora Square Enix devido ao acesso a informações privilegiadas sobre o jogo Dragon Quest.

Yuji Naka, criador do Sonic, foi preso

Yuji Naka é um designer de jogos de 57 anos que ficou conhecido sobretudo por ter criado o popular Sonic the Hedgehog, na altura em que exercia funções no estúdio Sonic Team da Sega. No entanto, agora o criador está em maus lençóis devido a um outro jogo.

Segundo as últimas informações, Yuji Naka foi agora detido no Japão devido a um caso de acesso a informações privilegiadas que envolvem ex-funcionários da criadora de jogos japonesa Square Enix, em que Naka é um deles.

Em concreto, o caso teve origem em Taisuke Sazaki, ex-funcionário da criadora, que conseguiu obter informações de que o jogo para dispositivos móveis Dragon Quest Tact estaria a ser criado em conjunto pelas criadoras Square Enix e Aiming. Depois disso, supostamente Sazaki e outro ex-funcionário, Fumiaki Suzuki, terão comprado 162.000 ações da Aiming entre o mês de dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 por cerca de 47,2 milhões de ienes, algo como 336.760 dólares. Esta compra terá acontecido então antes do anúncio público do projeto, que aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2020.

Alegadamente, Yuji Naka, conhecedor desta parceria, terá comprado 10.000 ações por cerca de 2,8 milhões de ienes (~20.000 dólares) antes do anúncio público. O criador do Sonic trabalhou na Square Enix, nomeadamente no jogo Balan Wonderworld, entre 2018 e 2021. Os 3 ex-funcionários foram agora detidos devido às acusações no âmbito do acesso a informações privilegiadas.

Em comunicado, a Square Enix diz que "estamos a colaborar totalmente com os pedidos da Securities and Exchange Surveillance Commission. Lamentamos profundamente a grande preocupação que isso causou a todos os envolvidos. Lidaremos com este incidente de forma rigorosa, incluindo ações disciplinares internas tomadas contra os funcionários suspeitos".