Há muito que se sabe que a Samsung terminou com o Galaxy Note e que a alternativa acabou por ser a mais óbvia. Este smartphone conquistou muitos utilizadores ao longo dos anos em que esteve no mercado, marcando a sua posição.

Com o seu fim, a Samsung transferiu para o Galaxy S Ultra esta responsabilidade, que está já a ser vista. Agora, e num comentário de um responsável da marca, a empresa veio confirmar o que todos já sabem. O Galaxy Note morreu de vez.

A Samsung tem mantido a sua linha de smartphones de topo ao longo dos muitos anos em que está no mercado. Esta consistência tem trazido modelos cada vez melhores e com novas funcionalidades a cada nova versão que é lançada, duas vezes por ano.

Claro que as novas fórmulas acabam por ocupar espaço e a sua posição, tal como aconteceu com os Galaxy Z FLip e Z Fold. Estes conseguem surgir como alternativas e até encaminhar modelos como o Galaxy Note para novas áreas e novos caminhos.

TM Roh:“Starting from this year, Galaxy Note will appear in the form of S Ultra every year.” pic.twitter.com/TIKX85razb