Cada vez mais as redes sociais são um ponto de promoção importante e que muitas entidades aproveitam ao máximo. Estar presente é uma forma de ter visibilidade e de garantir que são acompanhados pelos utilizadores.

Assim, estas são também um ativo importante e que os hackers procuram roubar. Foi isso que aconteceu no domingo passado com as contas do Twitter e do YouTube do Exército Britânico, que foram hackeadas para promover criptomoedas falsas.

As contas do Facebook e do Twitter do Exército Britânico foram invadidas e usadas para promover golpes de criptomoedas, confirmou o Ministério da Defesa do Reino Unido no passado domingo. A informação que quando os hackers assumiram as duas contas não é exata, mas ambas parecem estar de volta ao normal agora.

Os hackers sequestraram a página do Twitter do Exército Britânico, trocando a foto do perfil, a biografia e a foto da capa da organização para fazer parecer que estava associado à coleção The Possessed NFT. Esta conta partilhou vários tweets associados a brindes de NFT, e o seu tweet fixado encaminhou os utilizadores para um site falso de venda de NFTs.

Os atacantes também roubaram o canal do Exército Britânico no YouTube, apagando os seus vídeos, além de alterar o nome e a foto de perfil para se assemelhar à legítima empresa de investimentos Ark Invest.

Trocaram os vídeos do Exército Britânico por uma série de transmissões ao vivo antigas com o ex-CEO do Twitter Jack Dorsey e o CEO da Tesla, Elon Musk. O canal fez quatro transmissões ao vivo de uma só vez, com algumas delas acumulando milhares de espetadores.

Quem assumiu as contas do Exército Britânico executou este esquema com algumas das táticas usadas no passado recente. Em março, os hackers assumiram a conta do Twitter pertencente a MKLeo, um dos maiores jogadores de Super Smash Bros Ultimate, e usaram esta para vender NFTs falsos feitos para parecer que estavam associados ao The Possessed.

O Ministério da Defesa revelou no Twitter que estão cientes de uma violação das contas do Exército no Twitter e no YouTube e uma investigação está a tomar lugar. Garantiram também que levam a segurança da informação extremamente a sério e estão a trabalhar para resolver o problema.