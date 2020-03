É inevitável que 2020 será um ano de abrandamento de vendas de smartphones. As causas são óbvias e vão condicionar de forma elevada as marcas e as suas prestações nos mercados.

2019 foi um ano completamente diferente e os números de vendas mostram isso mesmo. As mais recentes análises revelam que a Samsung foi, novamente, a grande dominadora do mercado, seguida de perto pela Huawei e pela Apple.

Foram várias as situações que condicionaram as vendas de smartphones em 2019. Mesmo com estes bloqueios e problemas, o mercado reagiu bem e houve um crescimento no mercado, mesmo que reduzido e até pouco significativo.

Samsung dominou o mercado dos smartphones

Quem dominou o ano passado, no mercado de smartphones, foi a Samsung, que assim manteve uma posição que mantém há já vários anos e que tem sabido conservar. O seu crescimento face a 2018 foi completamente residual, mas mesmo assim foram 0,2% de mercado que conseguiu.

Abaixo encontramos 2 marcas que se têm batido e que estão em posições completamente diferentes. Em segundo lugar encontramos a Huawei, que cresceu 2,6%, e que tem sabido contornar os problemas que os EUA têm conseguido impor. A Apple chega em terceiro lugar, mas com perda de mercado, que aqui se situa nos 0,8 pp.

Huawei e Apple andam próximas no número de vendas

No que toca ao último trimestre do ano, o cenário é ligeiramente diferente, mas apenas no que toca à Apple e à Huawei. A Samsung domina, mas as outras posições invertem-se, com a Apple a conseguir vendas que lhe garantem o segundo lugar. A marca de Cupertino aumentou as vendas, o que lhe garantiu uma posição mais confortável no ano.

No caso da Huawei, e também no 4º trimestre de 2019, a marca perdeu apenas 0,5 pp nos mercados globais. Importa lembrar que a marca chinesa não tem presença no mercado americano, o que lhe limita o crescimento e até a apresentação de números mais significativos.

Curiosa é a prestação da Xiaomi e da OPPO. Se a primeira era já uma presença forte nestas listas, a segundo mostra agora uma posição mais forte. Ambas tiveram crescimentos positivos em 2019, mostrando que a chegada a novas mercados tem sido certamente muito positiva.