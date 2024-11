Problemas no Android Auto do seu smartphone Samsung? Saiba como corrigir

As atualizações nos smartphones nem sempre são livres de problemas. A prova disso vem agora da Samsung, onde uma novidades está a ter um impacto não esperado. A mais recente atualização traz uma nova opção, que acaba por ser a causa de problemas no Android Auto. Esta solução é simples e rápida de aplicar. Descubra como.

Se estiver a ter problemas ao utilizar o Android Auto num smartphone Samsung Galaxy após a recente atualização de segurança de novembro de 2024, não é o único. Esta atualização trouxe alterações na funcionalidade “Bloqueador automático”, que pode estar a impedir o funcionamento do Android Auto quando ligado via USB.

A atualização de novembro de 2024 ajusta o bloqueador automático para impedir todas as ligações USB, exceto o carregamento. Através desta funcionalidade, a Samsung pretende melhorar a segurança. No entanto, também impede o Android Auto de funcionar numa ligação com fios, mas apenas se tiver o Bloqueador automático definido para o modo “Restrições máximas”.

Felizmente, o Bloqueador Automático não está ativado por defeito, pelo que este problema só o afetará se já tiver ativado a definição “Restrições máximas”. Se o Android Auto deixou de funcionar, então basta desligar esta opção.

Para tal, basta abrir as Definições no seu telemóvel Samsung >> ir a Segurança e Privacidade >> tocar em Bloqueador Automático >> desligar a opção Restrições Máximas. Após fazê-lo, o Android Auto deverá funcionar normalmente numa ligação com fios.

Se quiser continuar a utilizar o Auto Blocker para segurança extra, certifique-se de que o modo “Restrições máximas” está desativado. Poderá ser-lhe pedido que introduza o PIN se decidir desligar o Bloqueador Automático completamente.

Se o Android Auto deixou de funcionar após a atualização de novembro, vale a pena verificar as definições do Bloqueador Automático. É uma solução fácil e ainda pode desfrutar do Android Auto com ou sem segurança adicional. A Samsung irá fornecer a funcionalidade avançada “Bloqueador automático” com a atualização One UI 7 para dispositivos Galaxy.