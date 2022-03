A gestão de espaço num smartphone Android sempre foi um problema, que as marcas parecem contornar com o aumento do armazenamento. Ainda assim, e em equipamentos mais antigos, esta não é uma possibilidade real.

Para eliminar este problema, a Google parece ter uma solução que trará para o Android. Vai conseguir resolver o problema de espaço no seu sistema com uma gestão diferente nas apps, que vão passar a poder ser arquivadas.

Será simples ganhar espaço no Android

Uma das formas mais simples de recuperar espaço num smartphone, e não apenas no Android, é o remover apps. Muitos têm presentes propostas que não usam de forma recorrente e que não necessitam de ter presentes no equipamento. Logo, podem ser eliminadas para ganhar espaço.

A Google quer mudar este cenário e prepara uma novidade importante para os programadores, através do Bundletool e do Gradle Plugin. Em breve estes vão poder criar propostas que os utilizadores vão poder usar para reduzir o espaço ocupados nos smartphones dos utilizadores.

Apps do Android fazem esta gestão de espaço

Do que a Google revelou, a nova tecnologia Bundletool vai conseguir reduzir o espaço ocupado por cada app em 60%. Ainda melhor é a capacidade que esta terá em não afetar os dados dos utilizadores. Esta garante assim que mesmo que a app seja usada novamente, todos os dados sejam mantidos.

Para conseguir esta novidade, e evitando assim desinstalar uma app, apenas partes vão ser removidas. Estas vão ser colocadas num pacote específico do Android, que assim ficam arquivadas no próprio smartphone Android. Este pacote preservará os dados até ao momento em que for recuperada.

O armazenamento surge sem perder dados

Apesar de ter sido revelada aos programadores, esta não irá funcionar de imediato. Dependerá da chegada do Bundletool 1.10 e do Gradle Plugin 7.3 ao Android, algo que a Google fará algures este ano. A novidade do Android poderá também depois ser aproveitada por outras lojas de apps.

Todos os que optam por smartphones com menor capacidade de armazenamento vão ter aqui uma ajuda preciosa. Sem perder dados ou sequer as apps, os utilizadores vão ganha espaço precioso no Android.