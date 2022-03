A Internet tem sido um palco para a luta da Ucrânia contra a invasão da Rússia. Os ataques constantes de parte a parte e a utilização desta para a partilha de informação têm aberto espaço para que muito esteja a tentar ser controlado.

Com o evoluir da situação a um ritmo elevado, a Rússia está cada vez mais isolada da Internet. Agora há um novo gigante que resolveu abandonar o país e deixar de garantir que os cidadãos e outras entidades possam navegar na maior rede de computadores do planeta.

Lumen, mais um gigante que abandona a Rússia

Esta situação que está acontecer agora não é novidade à luz do que se passa na Ucrânia. A Lumen resolveu seguir o caminho de outras empresas e anunciar que está a colocar em pausa todos os seus negócios na Rússia e a interromper as suas operações no país. Este é um fornecedor de acesso à Internet, mas não lida com clientes domésticos.

Ainda assim, a Lumen tem a seu cargo clientes importantes como algumas das estações de televisão e ate operadores móveis. É descrita como uma das maiores fontes de tráfego para a Internet no país, algo que terá um impacto grande agora.

Lumen keeps people & businesses connected. However, while the business services we provide in Russia are very limited, we are taking steps to immediately stop business in the region. Learn more: https://t.co/OneWXoVxpL — Lumen (@lumentechco) March 8, 2022

Bloqueio imediato da Internet no país de Putin

Do que a Lumen revelou, as razões para esta saída prendem-se com o aumento dos riscos de segurança dentro da Rússia, quer para a empresa, quer para os seus clientes. Estão também com receio das medidas que o governo de Vladimir Putin está a aplicar no país e que podem levar a um bloqueio e até à imposição de regras.

A Lumen revelou que serviços empresariais que prestam são extremamente pequenos e muito limitados, assim como a sua presença física. Ainda assim, e dado que a Cogent saiu recentemente da Rússia, esta deverá ter passado a ser responsável por um volume muito maior de tráfego de e para a Internet, provavelmente colocando-a no topo.

Cogent já tinha tomado posição no caso da Ucrânia

No caso desta nova empresa dos EUA, a sua intenção é apenas garantir a sua segurança. Não justificou a sua saída com a necessidade de impor sanções e bloqueios, associados ao conflito que tem como palco central a Ucrânia.

Com a saída de Cogent e Lumen do território da Rússia, este país fica cada vez mais isolado da Internet. Este era um cenário já esperado e que está já a ser contrariado com algumas medidas. Ainda assim, e durante o conflito com a Ucrânia, dificilmente a Rússia conseguirá ter novamente o acesso à Internet estabelecido, pelo menos nas condições mínimas.