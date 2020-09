A Google tem apostado muito na loja de apps do Android e onde os utilizadores vão buscar as apps que usam nos smartphones. Esta tem passado por várias transformações, sempre procurando dar aos utilizadores inegavelmente o melhor para o seu sistema.

Depois de várias alterações, a Google parece estar a preparar mais uma. A mais recente versão desta app tem escondidas as novidades. Uma nova área dedicada às apps do utilizador e até a possibilidade de estas serem enviadas entre smartphones Android.

Novidades a caminho da Play Store

A Google parece ter colocado a Play Store em pausa desde o final do ano passado. As suas últimas grandes alterações vieram com o modo escuro e com um redesenho da sua interface. Assim, estas novidades que se avizinham, prometem muito.

Do que foi possível ver com esta nova versão, a Google vai redesenhar e reagrupar a área Os meus jogos e apps. Esta passará a conter apenas 2 separadores, um de vista geral e outro de gestão.

Uma nova interface para as apps da Google

Com um novo nome, Gerir apps e dispositivos, este será o ponto de entrada e onde o utilizador vai para gerir a sua ligação à Play Store. No primeiro separador vai ter informação condensada e no segundo toda a informação com muito detalhe, como a Google pretendia.

É precisamente neste segundo que o utilizador irá ter acesso a todos os dados de cada uma das apps presentes no sistema. Haverá ainda dados das que não estão presentes, mas que o utilizador já usou em tempos no Android.

Partilha de apps diretamente no Android

Dados como a presença de atualizações, tamanho, data da última atualização ou descrição vão estar presentes. Estes dados já existiam antes, mas agora estão agrupados de forma completamente diferente, mais intuitiva.

Ao selecionar uma ou mais apps, os utilizadores vão ter um novo menu, com opções que pode usar. Assim, vai estar ai presente a possibilidade de atualizar, remover ou escrever uma crítica sobre a app na Play Store do Android.

É também aqui que surge mais uma novidade importante. Vai ali estar presente a possibilidade de partilhar as apps. A integração com o Nearby Share é real e o utilizador conseguirá enviar o apk a um contacto próximo.

Ainda não há data da Google para o lançamento desta novidade na Play Store. A loja de apps do Android deverá receber esta melhoria em breve, mas tudo dependerá dos desenvolvimentos feitos no futuro.