Era esperado que a Play Store fosse um dos pontos mais seguros do Android. Esta loja de apps tem provado que nem sempre alberga as mais seguras e até as mais confiáveis propostas para este sistema.

Uma nova ameaça parece estar agora presente, de uma forma diferente. Esta não rouba dados e nem sequer ataca os smartphones. Limita-se a retirar dinheiro aos utilizadores ao não cancelar as suas assinaturas.

Novos perigos na Play Store

Para além das muitas apps gratuitas, a Play Store tem também apps pagas e igualmente com subscrições mensais ou anuais. Este último modelo de negócio parecia ser a opção para a maioria, mas está agora debaixo de fogo. Muitas apps limitam-se a não cancelar as subscrições.

Denominada de fleeceware, esta forma de ação parece estar agora a tornar-se cada vez mais usada. Parece focada por agora numa lista de 25 aplicações, que oferecem aos utilizadores uma subscrição. Esta tem também uma oferta gratuita dos primeiros dias de utilização, que deverá ser cancelada pelos utilizadores.

O fleeceware é uma ameaça real para o Android

É precisamente aqui que a ação maliciosa acontece, ao não ser possível a remoção da subscrição. Em alguns casos é dada a indicação de que foi removida, mantendo-se, no entanto, ativa por meses. Parte da justificação vem dos utilizadores simplesmente removerem a app e não cancelam posteriormente a subscrição.

Quem revelou estas apps e o seu comportamento (fleeceware) foi a Sophos, que recolheu estes dados. Segundo a empresa, pelos menos 25 que estão a agir desta forma, tendo já 600 milhões de descargas. Tipicamente são apps que cobram valores elevados sobretudo por funções básicas que outras oferecem gratuitamente.

Avaliar as apps que se instalam nos smartphones

O GO Keyboard Lite é uma das apps já conhecidas por comportamentos anormais, tendo sido no antes apanhada a enviar dados para a China. Esta é também uma lista que vem reforçar outra, conhecida anteriormente, e que continha várias apps com o mesmo comportamento.

O ideal, nestes casos de fleeceware, é verificar periodicamente a lista de cobranças da Play Store. Há ainda os cuidados básicos a ter antes de instalar apps com ofertas de serviços que outros oferecem de forma gratuita.