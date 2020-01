Portugal: Matriculados 359 carros a gás natural em 2019

A era é dos elétricos, mas há outros segmentos a crescerem dentro do setor automóvel. De acordo com a Gasnam – Associação Ibérica do Gás Natural e Renovável para a Mobilidade, o número de carros a gás natural cresceu 91% no ano passado.

A Associação acredita que o número vai crescer ainda mais em 2020.

O parque automóvel a gás natural em Portugal aumentou 91% em 2019, para 752 veículos, sendo a maioria autocarros e camiões, de acordo com a Gasnam. Num comunicado emitido, a Gasnam revelou que 72% do total destes carros são autocarros e camiões, destacando “o forte aumento dos autocarros (136%)”, com 232 matrículas novas em 2019.

Nos carros ligeiros de passageiros, a subida foi de 63% e nos comerciais de 59%, revelou a Associação.

Uso do gás “contribui para a redução das emissões de gases com efeito estufa”

Segundo Victor Cardial, delegado da Gasnam em Portugal…

Foram matriculados em Portugal um total de 359 veículos a gás natural em 2019. Este aumento indica uma penetração cada vez maior desta solução de mobilidade junto dos profissionais e dos particulares que reconhecem, assim, as vantagens ambientais e económicas da sua utilização.

De acordo com o mesmo comunicado, “os autocarros representam mais de metade da frota de veículos movidos a gás natural em Portugal, tendo este segmento observado, no ano passado, a maior subida em termos de matrículas registadas”.

A associação defende que o uso de veículos a gás natural “contribui para a redução das emissões de gases com efeito estufa”, além de ter vantagens do ponto de vista económico, visto que gera poupanças, “em alguns casos, na ordem de 50%, face aos combustíveis tradicionais”.

A Associação acredita que a tendência irá acelerar este ano e que “as novas matrículas deverão exceder as 500 unidades”. A Gasnam atribui o crescimento não só às preocupações ambientais, mas também aos “novos investimentos que têm vindo a ser feitos na expansão da rede de postos de abastecimento de gás natural nos principais centros urbanos e eixos rodoviários”.