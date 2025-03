Pixel 10 surge quando a Google prepara arranque mais rápido do Android

Agora que a Google lançou o Pixel 9a, a Google deverá focar-se em 2 vertentes, o Android 16 e os novos smartphones da marca. Se o novo Android será uma certeza, já com versões de teste, há ainda muito para saber sobre os Pixel 10. Este surgiu agora pela primeira vez, mas com uma novidade, a Google prepara arranques mais rápidos do Android.

A Google está a preparar algumas melhorias no kernel para dispositivos Android que deverão melhorar o tempo de arranque até 30% no Pixel 10, a primeira referência semioficial ao smartphone inédito.

Dois novos commits para o AOSP surgiram esta semana sobre o “Carregamento de Módulos Paralelos”, com a Google a fazer alterações numa “parte inicial” do “processo de arranque de várias fases” do Android. Este processo carrega “módulos essenciais do kernel” que podem fazer alterações do kernel a pedido. Os commits referem-se a um novo “Modo de Desempenho” que acelera o processo, bem como a um novo “Modo Conservador”, ambos testados no hardware do Pixel 10.

O “Performance Mode” reclama uma redução de 30% no tempo de arranque no Pixel 10, com uma redução menor de 25% no “Pixel Fold”. Isto refere-se ao Pixel Fold de 2023, o que faria sentido dadas as pequenas melhorias, mas é bem possível que isto se refira a outro dispositivo não lançado também.

Adicione o modo de desempenho. Melhorou o desempenho do carregamento de módulos paralelos ao permitir que o thread principal identificasse quaisquer novos módulos independentes sem esperar que os subthreads carregassem todos os threads independentes antigos. Teste: Pixel 10 reduz 30% do tempo de carregamento, e Pixel Fold reduz 25%

Enquanto isso, o “Modo Conservador” deixa o Pixel 10 “arrancar normalmente”. Este modo é aparentemente utilizado para depuração.

Carregamento de módulo paralelo: adicione o modo conservador. Ajuda-nos a depurar ou carregar módulos de forma mais conservadora. Teste: o Pixel 10 pode arrancar normalmente.

O impacto real que estas alterações teriam nos tempos de arranque dos dispositivos Android ainda não é claro, uma vez que a redução de 30% se refere apenas a uma parte específica do processo de arranque. Espera-se que a Google lance o Pixel 10 ainda este ano.