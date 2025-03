Spotify inova e traz música ao vivo e concertos para os seus utilizadores

O Spotify anunciou uma nova playlist que permite aos utilizadores descobrir eventos de música ao vivo na sua área. Esta playlist, denominada “Concertos Próximos” e atualizada todas as quartas-feiras, é criada de acordo com os hábitos de audição do utilizador. Assim não será possível perder um concerto.

Esta nova playlist permite que os utilizadores sejam informados sobre os concertos dos seus artistas favoritos. A lista inclui 30 músicas diferentes todas as semanas e, além das músicas, os detalhes dos concertos e os links dos eventos também são partilhados diretamente.

Esta nova funcionalidade do Spotify torna mais fácil para os utilizadores descobrirem eventos de música ao vivo que podem ser acedidos localmente. Ao mesmo tempo, melhora a experiência do utilizador ao oferecer conteúdo personalizado. As músicas são selecionadas com base na localização dos utilizadores, permitindo-lhes acompanhar as datas dos concertos dos artistas favoritos na região e assistir aos eventos.

O Spotify desenvolveu a playlist Concertos Próximos como um serviço do qual não só os utilizadores, mas também os artistas podem beneficiar. Esta playlist está disponível para artistas como parte do separador Produtos oficiais e eventos ao vivo na plataforma Spotify para artistas.

Com este separador, os artistas e as suas equipas podem agora gerir as suas vendas de produtos, acompanhar concertos e eventos ao vivo e visualizar as vendas de bilhetes. O Spotify anunciou que, para além destas funcionalidades, irá em breve oferecer aos artistas a possibilidade de hospedar Listening Parties.

O novo serviço do Spotify permite aos artistas monitorizar os seus rendimentos não provenientes de streaming numa única plataforma. Desta forma, o Spotify apoia os artistas no desenvolvimento de estratégias de negócio mais abrangentes e sustentáveis.

A playlist Concertos Próximos está disponível para utilizadores do Spotify em todo o mundo e já está a ganhar força. Os utilizadores do Spotify podem aceder à playlist para ver eventos na sua cidade e descobrir novas músicas através deste link.