A Google tem os seus serviços integrados no Android de tal forma que dificilmente este sistema existe a sua presença. Esta posição tem trazido problemas para a gigante das pesquisas, acima de tudo na Europa.

Depois de um processo e de uma multa pesada, a Google decidiu mudar o Android e a sua pesquisa. Esta entra em breve em ação, com novos fornecedores que vão competir com a própria Google. Mas atenção que esta não vai perder nada!

Uma mudança radical no Android

Será já em março que a Google vai aplicar uma das maiores mudanças na pesquisa do Android. A partir desse dia, e nos novos equipamentos, os utilizadores vão poder escolher quais os motores de pesquisa que querem ter no seu smartphone.

A Google vai estar presente, mas sempre em concorrência com os restantes e, supostamente, em pé de igualdade. O utilizador só precisará de escolher o que quer usar, passando esse a ser depois o padrão do próprio sistema operativo.

A pesquisa vai passar a ser controlada pelo utilizador

O impacto desta escolha será sobretudo grande para o Android. Essa passará a ser a pesquisa do ecrã principal, do Chrome e bem como à instalação a sua app de pesquisa, se existir. Como seria esperado, esta opção pode ser alterada posteriormente, para outro fornecedor.

Lista de motores de pesquisa por país Áustria: DuckDuckGo, GMX, Info.com

Bélgica: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Bulgária: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Chipre: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Croácia: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

República Checa: DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Dinamarca: DuckDuckGo, Givero, Info.com

Eslováquia: DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Eslovénia: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Espanha: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Estónia: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Finlândia: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

França: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Alemanha: DuckDuckGo, GMX, Info.com

Grécia: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Hungria: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Islândia: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Irlanda: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Itália: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Letónia: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Liechtenstein: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Lituânia: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Luxemburgo: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Malta: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Países Baixos: DuckDuckGo, GMX, Info.com

Noruega: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Polónia: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Portugal: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Reino Unido: Bing, DuckDuckGo, Info.com

Roménia: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Suécia: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Este será um processo distinto para cada país da Europa. Em cada um haverá fornecedores de pesquisa distintos, que vão também ser alterados a cada 3 meses. Entretanto, a sua presença resultará de leilões a ser feitos com a Google. Em Portugal, e por agora, vamos ter o DuckDuckGo, o Info.com e o Qwant, para além da Google.

A Google não fica a perder com esta alteração

Curiosamente a Google acabará por não perder com esta mudança. Desse modo, cada motor de pesquisa escolhido terá de pagar posteriormente à gigante das pesquisas por cada escolha que for realizada no smartphone. Ou seja, é este o valor que vai a leilão, como já tinha antes sido referido.

Será uma mudança interessante no Android, mas dificilmente terá impacto para a Google, por ser uma marca que todos se habituaram a ver e que conhecem melhor que as restantes. Para o utilizador é também uma vantagem, pois passam a ter a possibilidade de escolher.