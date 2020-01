Por mais que a Google tente, o Android não deixa de estar vulnerável. Não são muitas vezes problemas do sistema, mas sim de apps que se encontram na sua loja e que todos podem instalar.

Estas são maliciosas e atacam os utilizadores e os seus dados. Uma descoberta recente veio colocar a público mais um problema. São apenas 3 apps, mas andam a espiar mensagens e a roubar dados pessoais.

Mais problemas graves para o Android

A descoberta não é recente, mas apenas agora foi tornada pública. São 3 apps que estavam disponíveis na Play Store e que foi instalada por milhares de utilizadores nos seus smartphones. Especula-se que desde março do ano passado estava a atacar os utilizadores.

O mal que fazia aos utilizadores foi também revelado e era assustador. Focava-se principalmente em recolher dados dos utilizadores, lendo para isso as mensagens que o utilizador recebia. Ia ainda mais longe e observava também outras fontes de dados do utilizador, sempre dentro do Android.

3 apps que estão a espiar os utilizadores

Curiosamente, limitava-se apenas a enviar os dados recolhidos para os atacantes, que os recolhiam e armazenavam. A ideia dos especialistas de segurança era que estes iriam ser vendidos na dark web, onde valem muito dinheiro para os atacantes.

Claro que assim que foi informada desta situação, a Google reagiu de forma imediata. Removeu da Play Store estas apps e assim resolveu um problema de forma total. As apps em causa têm os seguintes nomes: Camero, FileCrypt e CallCam.

Roubavam mensagens e dados dos smartphones

Do que se sabe, as formas de conseguir o acesso aos dados variava de telefone para telefone. Em alguns fazia root, por ser a forma mais simples, noutro explorava falhas do SoC e noutros explorava falhas do Android. Assim conseguia até instalar novas apps mais tarde.

Mais uma vez fica mostrada a necessidade de cuidados elevados no instalar de apps Android. Para além de não usar apk’s de fontes externas, deve ser tomado cuidado com os programadores que as criaram. As críticas presentes na Play Store são importantes e ajudam a descobrir situações de perigo.