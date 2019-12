Dica: Como personalizar o ecrã do Android Auto com as apps que quer

Sendo já uma presença em muitos carros atualmente, o Android Auto precisa de ser configurado e ajustado. De forma nativa é já uma ferramenta poderosa, mas com as corretas opções ativas, fica ainda melhor.

São muitas as que já mostrámos e que devem ser tratadas para poder tirar anda mais deste excelente sistema. Hoje mostramos como podem arrumar o ecrã principal e manter ali apenas as apps que querem realmente usar.

Como pode personalizar o Android Auto

Ao ligarmos um smartphone a um sistema Android Auto, todas as principais apps que podem usar vão ali estar presentes. A ordem apresentada depende da Google e do que querem mostrar. As apps, as que vamos usar, dependem principalmente do que temos instalado no Android.

Com todas essas apps, muitas vezes surgem algumas que não queremos presentes. As razões podem ser várias, mas no limite é apenas porque não as queremos usar no Android Auto. A Google dá-nos a possibilidade de escolher as que queremos presentes.

Escolher as apps que quer no ecrã do smartphone

Comecem por lançar esta aplicação no smartphone e abram o menu desta app. Usem as 3 linhas presentes do lado direito e será mostrada toda a lista de opções. Entrem nas Definições, que estará no topo das opções que forem apresentadas.

Uma vez aí dentro, devem procurar a opção Personalizar o Iniciador. Esta deverá estar imediatamente no início da lista presente, para poder ser usada. Caso não encontrem esta opção, devem atualizar o Android Auto para a mais recente versão.

A Google não para de melhorar esta sua aplicação

A lista de apps apresentada mostra todas as que podem ser usadas no Android Auto. Só precisam de retirar a seleção das que não querem que surjam no ecrã do carro quando ligarem o smartphone. Podem, entretanto, repetir este processo mais tarde se alguma estiver ausente.

Este é mais um passo importante do Android Auto para os seus utilizadores. Assim podem facilmente decidir quais as apps que querem ou não ter presente. Esperam-se melhorias no futuro, para complementar todas as que já hoje podemos usar.