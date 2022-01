2022 já começou e já existem novos smartphones Android que foram apresentados para o mercado internacional. Mesmo com estas novidades já conhecidas, há ainda muito espaço para as propostas que surgiram no ano passado.

Assim, a chegada lista dos mais poderosos de dezembro de 2021 não é uma surpresa. A Antutu apresentou agora a sua lista com smartphones presentes no mercado global e o seu top 10 está finalmente acessível para ser visto.

Foi há poucos dias que a Antutu apresentou a sua lista dos seus smartphones Android mais potentes para o mercado chinês. Esperava-se assim novamente esta lista, mas agora focada nos mercados globais, com smartphones acessíveis a todos.

Lista dos smartphones mais poderosos para a Antutu

Esse top 10 foi agora apresentado e mostra que novamente é dominado pela grande maioria das propostas já presentes no mês passado. Ainda assim, há um fator comum nesta lista que chama à atenção. Os SoC Snapdragon 888 e 888 Plus dominam totalmente.

Esta é uma lista que tem presentes uma grande componente dos melhores smartphones Android dedicados ao gaming. Assim, contamos com os Nubia Red Magic, Asus ROG Phone 5S Pro e Asus ROG Phone 5 nos 3 primeiros lugares. A lista segue com os realme GT, iQOO 7 e Moto G200 5G a fechar o top 6.

Android de gama média também têm o seu top

Os melhores smartphones da gama média foi também listada pela Antutu, tendo aqui também o domínio da Qualcomm, com o SoC Snapdragon 778G. Este SoC domina com as primeiras 6 posições na lista dos 10 mais poderosos. A lista é dominada pelos Realme GT Master Edition, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Honor 50, Samsung Galaxy A52 s 5G e Galaxy A52 5G

A lista segue depois com o Oppo Reno6 5G, que usa o Dimensity 900 da MediaTek, e o Xiaomi Mi 10T Lite 5G, equipado com o SoC Snapdragon 750G. O top 10 é fechado com os smartphones Realme 7 5G e Oppo Reno5A, equipados com o SoC Dimensity 800U e Snapdragon 765, respetivamente.

Ao contrário da lista da Antutu focada no mercado chinês, estas duas listas do mercado global estão muito mais estáveis e sem grandes mudanças. Ainda assim, espera-se que a primeira lista de 2022 traga novidades, visto que há novos smartphones Android a chegar a estes mercados.