Os Pixel 9 da Google também já têm o seu serviço de SOS via satélite

Quando a Apple mostrou o seu serviço de SOS por satélite ficou claro que a sua utilidade era grande. A concorrência rapidamente tentou replicar esta oferta e agora a Google deu esse passo. Os novos Pixel 9 também já têm o seu serviço de SOS via satélite.

Os Pixel 9 já têm serviço de SOS via satélite

Para não ficar atrás da Apple, a Google lançou um recurso SOS baseado em comunicação satélite para os Pixel 9. Isso permitirá aos utilizadores contactar os serviços de emergência em zonas sem cobertura das redes de telemóveis.

A Google revelou que os Pixel 9 são os primeiros telefones Android a incluir o novo Satellite SOS. Com essa novidade podem contactar as equipas de emergência por satélite e partilhar a sua localização. A gigante das pesquisas não deu muitos detalhes, mas a funcionalidade SOS estará disponível primeiro nos EUA para os telefones Pixel 9 e não terá custos durante os primeiros dois anos.

A escolha da Google para fornecer este serviço é uma empresa especializada, a Skylo. Esta potencializa o recurso SOS para os telefones Pixel 9 utilizando uma rede de satélites existentes, incluindo Viasat, Echostar e Strigo, para fornecer dados e comunicações para smartphones e dispositivos IoT.

Google escolheu a Skylo para oferecer esta segurança

Segundo o site da Skylo, a empresa suporta atualmente apenas dados de sensores e mensagens SMS, com suporte para chamadas de voz “em breve”. Assim, a funcionalidade Satellite SOS da Google parece estar restrita ao envio de mensagens aos serviços de emergência.

No caso da Google, a parceria Skylo pode ser apenas o início das ambições de comunicações por satélite da empresa para a linha Pixel. A Google também se juntou recentemente à AT&T para investir em outro fornecedor chamado AST SpaceMobile, que trabalha na utilização de satélites de próxima geração para transmitir chamadas de voz e dados de Internet.

Esta é uma novidade interessante que quer colocar a Google e o Android ao mesmo nível do que a Apple oferece no iPhone e no iOS. Esta é uma tecnologia que deu já provas da sua utilidade e tem ajudado os utilizadores em emergências.