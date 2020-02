OnePlus patenteia sistema rotativo para ocultar câmara traseira

Com a apresentação do OnePlus Concept One, a marca chinesa marcou um novo marco de inovação na sua história.

Dando seguimento a esta aposta, foi registada agora uma nova patente pela marca chinesa que permite esconder a câmara traseira através de um mecanismo rotativo.

Estávamos no ano de 2014 quando a OnePlus apresentou ao mercado o OnePlus One, um smartphone low-cost, intitulado de flagship killer. Este foi um equipamento que agitou o mercado e que trouxe vários fãs à marca chinesa.

Seis anos depois, e já com vários lançamentos no portefólio, uns com mais sucesso e outros com menos, a OnePlus começa a conquistar alguma independência tecnológica da marca mãe, a OPPO, e tem mostrado alguma inovação própria.

OnePlus apresenta nova forma de esconder a câmara traseira

Depois de nos dar a conhecer o Concept One, um modelo que apresenta um novo tipo de vidro que permite ocultar a câmara, surge agora uma novidade também neste âmbito.

Segundo uma patente registada pela marca chinesa, foi desenvolvido um sistema mecânico na traseira do smartphone que permite ocultar a câmara principal do equipamento.

Embora o funcionamento não seja descrito, podemos observar uma câmara idêntica à do OnePlus 7T, onde vão surgindo e desaparecendo as lentes do equipamento.

Câmara frontal ser inserida por baixo do ecrã

Já na parte frontal do modelo registado na patente, não é observável nenhuma área para câmara frontal. Além disso, nas laterais também não se consegue detetar a presença de uma câmara pop-up como podemos encontrar no OnePlus 7 Pro.

Podemos assim concluir que este modelo patenteado deverá também trazer uma câmara debaixo do ecrã. Esta é uma tecnologia que ainda não está totalmente madura, mas que já são conhecidos os testes por parte de várias marcas.

Depois de nos presentear com o Concept One, a marca chinesa exibe agora mais um passo no caminho da inovação. Com os OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite perto de serem lançados, não é esperado que esta tecnologia seja já implementada, mas deverá estar já nos planos da marca chinesa para futuras versões.