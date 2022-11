A Samsung está a trazer o Android 13 e a One UI 5 para os seus smartphones a toda a velocidade. Alguns modelos têm já acesso a esta novidade e ao que de novo ela traz, mas a marca quer trazer esta atualização a ainda mais modelos.

Esse passo foi agora dado, com a chegada desta nova versão a mais um lote de smartphones. A Europa foi contemplada e Portugal está assim na lista. Saiba quais são agora os modelos que recebem a One UI 5 e o Android 13.

Mais smartphones recebem a One UI 5 e Android 13

Com a sua One UI 5 a Samsung conseguiu ser das primeiras marcas a dar acesso ao Android 13 aos seus smartphones. O desenvolvimento da versão final foi iniciado assim que a Google apresentou a sua novidade e a tornou acessível a todos.

Com um ritmo de lançamento bastante acelerado, a Samsung tem já a One UI 5 a ser instalada em vários modelos. Inicialmente ficou no Galaxy S22, mas rapidamente avançou para os seus smartphones dobráveis mais recentes.

Smartphones Samsung com nova atualização

Agora, e como muitos vão poder já ter acesso, a Samsung resolveu alargar esta disponibilização a vários modelos. Falamos dos smartphones dobráveis mais antigos da marca, que começaram a receber a novidade na Europa e também em Portugal, como o Pplware conseguiu confirmar.

No caso do Galaxy Z Fold 3, Flip 3 e o 5G Flip original, a One UI 5 e o Android 13 podem ser encontrados na zona de atualizações. Esta deverá ser procurada e rapidamente será apresentada ao utilizador para ser instalada.

Pode ser o fim de novos sistemas para alguns

Os smartphones dobráveis lançados em ​​2021 pela Samsung foram lançados com Android 11 e One UI 3 e receberam a atualização One UI 4 baseada em Android 12 no início de 2022. Estes dispositivos receberão mais uma grande atualização do Android. Depois disso, eles vão receber apenas patches de segurança.

Para procurar estas atualizações, os utilizadores devem aceder à app Definições nos smartphones Samsung. Aqui dentro devem procurar a área Atualização do software e depois escolher a opção Transferir e atualizar. Caso não surja de imediato pode ser repetida a procura várias vezes.