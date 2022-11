WhatsApp: Há 500 milhões de números de telefone à venda na Internet

A segurança do WhatsApp nunca foi um tema consensual e tem levado a que muitos problemas sejam descobertos. Na maioria dos casos são situações complicadas e que acabam por ser resolvidas de forma permanente.

Uma nova situação está a ser reportada agora, que colocam os utilizadores em risco. Em causa estão os números de telefone de 500 milhões de utilizadores que estão à venda na Internet e que não se sabe como foram recolhidos.

500 milhões de números à venda

Esta informação agora revelada vem trazer a público mais uma situação complicada para o WhatsApp e os seus muitos utilizadores. Ao todo são quase 500 milhões de número de telefone de contas deste serviço da Meta, oriundos de 84 países.

Não se sabe ao certo como estes números de telefone foram obtidos, mas especula-se que tenham resultado de processos de scraping online, e realizados ao longo do tempo. Esta é uma prática que apesar de possível, viola as regras do WhatsApp.

Como fica a segurança do WhatsApp?

Atendendo a que o WhatsApp tem cerca de 2 mil milhões de utilizadores, a quantidade destes números de telefone recolhidos é muito expressiva. Fica claro que a base de dados que está à venda contém números de telefone de um quarto de todos os utilizadores deste serviço de mensagens da Meta.

Dos 487 milhões de números obtidos, mais de 32 milhões de números são dos EUA, 45 milhões do Egito, cinco milhões da Itália, 29 milhões da Arábia Saudita, 20 milhões da França e da Turquia, 10 milhões de números de telefone de russos e mais de 11 milhões são números do Reino Unido.

Portugal está também nesta lista

Infelizmente, Portugal também está representado nesta lista com um número grande de números de telefone. Do que foi possível saber, a base de dados apresentada tem presente mais de 2,2 milhões de números de telefone de utilizadores do nosso país.

Por agora, não há forma de validar se o seu número de telefone está nesta base de dados. A Meta garante que o WhatsApp é um serviço seguro, mas pode aumentar a proteção desabilitando o acesso a estes dados nas definições das apps móveis.