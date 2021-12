A Samsung tinha prometido para muito breve a chegada da One UI 4 e do Android 12 aos seus smartphones. A marca apostou forte em ser uma das primeiras que teria esta nova versão acessíveis e pronta para ser instalada.

Se já o tinha mostrado com a atualização do Galaxy S21, dá agora novos passos nesse sentido, com novos smartphones a receberem esta versão. Falamos dos Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3, que começaram já a receber a One UI 4 e do Android 12.

Planos de atualização da Samsung já estão em ação

Há já algumas semanas que a Samsung tem dado provas de que a One UI 4 está pronta. Esta nova versão da sua capa de personalização do Android 12 quer dar aos utilizadores ainda mais, trazendo para os smartphones tudo o que a Google vem a preparar nos últimos meses.

Os planos estavam já traçados e a Samsung tinha mostrado quando esperava lançar esta nova versão para os seus Galaxy. Depois do Galaxy S21 dezembro era a nova data para que outros começassem a receber a One UI 4.

One UI 4 e Android 12 para os Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3

Pois esse momento parece ter finalmente chegado e há novos modelos da Samsung a terem acesso a esta nova versão. Do que se sabe, os Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 já iniciaram os processos de atualização, ainda que de forma diferente e em mercados distintos.

No caso do dobrável mais pequeno da Samsung, o Galaxy Z Flip 3, a One UI 4 parece ter chegado já há Europa. Os relatos apontam para que este modelo estará a receber o Android 12 na Sérvia, sendo esperado que seja alargado a outros países dentro de dias.

Atualizações vão acelerar o seu ritmo de lançamento

O caso do Galaxy Z Fold 3 é ligeiramente diferente. A Samsung tem estado a testar a One UI 4 em várias versões beta no seu país de origem e agora começou também a distribuir a versão final neste mercado, onde será testado. Também aqui se espera que esta atualização seja alargada a outros países rapidamente.

Espera-se assim que a One UI 4 e o Android 12 chegue muito em breve ao nosso país para estes 2 modelos da Samsung. Os Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 são assim os próximos a terem acesso a todas estas novidades e ao que é de mais moderno no sistema da Google.