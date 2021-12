A lutar contra uma corrente de browsers baseados no Chromium, a Mozilla e o Firefox tentam por tudo melhorar esta proposta. Querem criar o melhor browser da Internet, ao mesmo tempo que o mantêm seguro e longe de problemas.

Para garantir ainda mais esta segurança, a versão 95 do Firefox vai trazer uma novidade. Esta versão chega hoje aos utilizadores e vai conseguir isolar todo o código malicioso que as páginas web possam ter presente. Este passa assim a ser o browser mais seguro de toda a Internet.

O browser mais seguro da Internet

Será durante o dia de hoje que a Mozilla vai lançar a última atualização do Firefox. A versão 95 deste browser quer trazer várias novidades, mas uma delas é particularmente importante, em especial para a segurança dos utilizadores.

Chamada RLBox, esta é uma ferramenta de sandboxing criada para ser mais segura que as restantes propostas. Desenvolvida pela Mozilla e pelas universidades Califórnia San Diego e Texas, toma uma abordagem diferente do que é normal.

Firefox estreia uma nova sandbox

As propostas de outros browsers procuram garantir a segurança, mas têm pontos de falha. Usando duas ou mais falhas encadeadas é possível ultrapassar este isolamento e dar acesso a áreas sensíveis. Com o RLBox a Mozilla consegue garantir que isto não acontece.

A forma de o garantir é através da compilação de um processo em WebAssembly e a depois a sua conversão para código nativo. Esta abordagem permite ter duas vantagens, com o código a não saltar entre as diferentes partes do browser e limita o acesso a certas áreas da memória do sistema.

A Mozilla aposta forte na segurança

Por agora vão ser isoladas 5 áreas do Firefox e nem mesmo uma falha numa destas vai impedir a proteção esperada. Há ainda que ter presente que o RLBox não garante a proteção de todas as áreas, pois as que dependerem do acesso à memória vão estar expostas.

Espera-se que a Mozilla abra o acesso ao Firefox 95 durante o dia de hoje, mas quem quiser testar as novidades pode fazê-lo já. Esta nova versão está já acessível nos servidores de FTP da empresa e pronta a ser instalada.