Com cada vez mais mais ofertas, os smartphones dobráveis estão a ganhar terreno no universo Android e a ser uma escolha que muitos optam ou tomam em consideração. Isto prova que têm tudo para ser um sucesso em breve e vão finalmente conquistar o seu espaço.

Para reagir a isso, a Google tem estado a adaptar o seu software e as suas apps para esta nova realidade. A mais recente proposta a ganhar esta adaptação é uma das apps mais usadas. Falamos do GBoard, teclado da Google para o Android.

Adaptar as apps aos smartphones dobráveis

Com 2 ecrãs, os smartphones dobráveis precisam de ter as suas apps ajustadas para oferecerem o máximo aos utilizadores. Estas precisam de ser adaptar e de garantir muitas vezes as duas dimensões e as mesmas funcionalidades e a mesma usabilidade.

Isso requer que os programadores se ajustem, algo que a Google tem feito desde o primeiro momento. Isso pode ser já visto em várias das suas propostas, mas agora chega a mais uma, que é provavelmente das mais usadas, ainda que de forma silenciosa

Teclado da Google já tem esta novidade

Falamos do teclado da Google para o Android, o GBoard, que já se está a adaptar aos smartphones dobráveis, de forma muito visível. Este passou a poder ser ajustado ao gosto do utilizador, abrindo-se e tornando mais simples a utilização com 2 mãos.

Para usar esta novidade, os utilizadores precisam ter a última versão beta, onde depois é visível a possibilidade de escolher o modo de smartphones dobráveis. De imediato, o teclado vai abrir-se e ajustar-se ao ecrã, sendo mais simples de usar.

Muito mais vai chegar ao Android em breve

Curiosamente, e como esperado, este teclado vai mudar para um formato normal quando este é usado no ecrã menor, com o smartphone dobrado. Este tem memória e caso seja abeto o smartphone, tudo volta ao modo anterior, preparado para estes ecrãs.

Este é um passo natural e que a Google deverá aplicar noutras apps e noutras propostas. Esta é uma evolução natural e que em breve será potencializado com o, provável, lançamento do smartphone dobrável da Google para o Android.