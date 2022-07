Mesmo depois de ser mostrado ao público, o Windows 11 continua a ser um sistema que nem todos podem ou querem usar no dia a dia. A Microsoft tem de mostrar as suas capacidades e isso tem-se revelado nas novidades que tem apresentado aos utilizadores.

Sendo um sistema aberto a todos os utilizadores, pode ser instalado de forma voluntária pela maioria. Isso tem levado o Windows 11 a crescer e a subir, tornando-se já um dos sistemas mais usados no universo das propostas da Microsoft.

Apesar de ter requisitos muito específicos por parte da Microsoft, o Windows 11 tem sido um sistema que tem cada vez mais utilizadores. Este sistema está disponível para quem tem a versão anterior, sendo uma atualização facultativa já disponível.

Os números da AdDuplex mostram toda a realidade e colocam o Windows 11 na terceira posição desta lista, com 23,1%. Acima dele temos duas versões do Windows 10, a 21H2, com 38,2%, e a versão 21H1, que reclama para si 23.9% da quota de mercado.

Abaixo desta posição do novo Windows, há mais versões do sistema anterior, com valores cada vez menores, sempre abaixo dos 2 dígitos. Estas são versões mais antigas e que tendem a desaparecer cada vez mais, como pode ser visto abaixo.

Windows 10 21H2: 38,2% (+3,2 pontos) Windows 10 21H1: 23,9% (-2,5 pontos) Windows 11 21H2: 23,1% (+3,4 pontos) Windows 10 2004: 5,2% (-1,3 pontos) Windows 10 20H2: 3,8% (-2,4 pontos) Outras versões do Windows 10 : 3% (-0,4 pontos) Windows 11 Insiders: 0,8% (+0,1 pontos)

Curiosamente, e como prova de que este programa funciona, no final desta lista temos a versão de testes do Windows 11. Esta prova de avaliação da Microsoft , o programa Insider, consegue chamar para si quase 1% deste universo.

Estes números mostram uma realidade interessante e que revela que o novo sistema da Microsoft está a ganhar espaço a um bom ritmo. Por outro lado, vemos também o Windows 10 a perder utilizadores, não apenas nas versões mais antigas e que vão perder suporte.

Sendo uma atualização gratuita, deverá crescer ainda mais até que o Windows 11 venha a dominar o mercado e todos os restantes sistemas. Terá em breve mais uma atualização de peso e receberá novamente novidades importantes.