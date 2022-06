Combustíveis: Governo mantém corte de impostos! Conheça os novos valores

O Governo vai mesmo manter o corte dos impostos no que diz respeito aos combustíveis. O corte dos impostos em vigor aplicava-se apenas aos meses de maio e junho, terminando a 30 de junho, mas vai-se estender durante os meses de julho e agosto.

O modelo de corte de impostos também vai ser diferente. Saiba o que muda e os novos valores.

Combustíveis: 28,2 cêntimos por litro no gasóleo e de 32,1 cêntimos por litro na gasolina

Governo vai prolongar durante os próximos dois meses a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, apurou a CNN Portugal. Além dessa mudança, é sabido também que o Governo vai fixar os valores e deixá-los de os rever à semana.

Segundo a informação obtida pela CNN Portugal, o governo decidiu deixar de fazer revisões semanais do corte do ISP, como fazia até aqui, e fixar os cortes. Recorde-se que o objetivo inicial era, através do ISP, alcançar o equivalente a uma descida do IVA de 23% para 13%. Para isso, o governo lançou um conjunto de medidas, que agora pretende simplificar.

No total, e segundo conseguiu confirmar a CNN Portugal junto de fontes do governo, as medidas aprovadas em Conselho de Ministros representarão uma descida de 28,2 cêntimos por litro no gasóleo e de 32,1 cêntimos por litro na gasolina, o que é próximo dos valores atuais.

Segundo dados desta quinta-feira da Direção-Geral de Energia e Geologia, o preço médio em Portugal continental do gasóleo simples é neste momento de 2,062 euros por litro. Já o preço médio da gasolina simples 95 é de 2,101 euros por litro.