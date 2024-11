O Android agora deteta apps maliciosas que recolhem dados sem consentimento

Com uma procura constante de novas funcionalidades de segurança, a Google tem conseguido melhorar o Android. Nem sempre são opções muito visíveis ou que requeiram interação, mas garantem a proteção dos utilizadores. Uma nova está agora a ser disponibilizada e garante que o Android deteta apps maliciosas que recolhem dados sem consentimento.

Google quer o fim das apps maliciosas

A Google apresentou uma nova funcionalidade Play Protect no I/O em maio deste ano, que utilizava modelos de IA no dispositivo. Esta vai proteger os utilizadores de apps mal comportadas e maliciosas. A funcionalidade Live Threat Detection está finalmente a ser lançada nos dispositivos Android, começando com a linha Pixel da Google.

A nova funcionalidade analisará como as apps interagem com permissões confidenciais e outras apps e serviços para identificar apps prejudiciais. Ao detetar comportamentos suspeitos, a deteção de ameaças em tempo real alertará os utilizadores de imediato, solicitando tomem medidas imediatas para proteger os dispositivos.

Como pode ver na imagem seguinte, a funcionalidade enviará uma notificação quando encontrar uma aplicação insegura com um link para o Play Protect para ajudar os utilizadores a remover a aplicação dos seus dispositivos. A Google afirma que a funcionalidade pode identificar apps maliciosas que “se esforçam ainda mais para esconder o seu comportamento ou ficam inativas durante algum tempo antes de se envolverem em atividades suspeitas”.

Android oferecerá segurança nos dados

A deteção de ameaças ao vivo irá focar-se inicialmente em aplicações que recolhem dados pessoais sem o consentimento do utilizador, mas a Google planeia explorar a expansão da sua deteção para outros tipos de aplicações obscuras no futuro.

A Google garantiu ainda que a funcionalidade não irá recolher dados do utilizador, com os modelos de IA no dispositivo a analisar o comportamento da aplicação de forma a preservar a privacidade através do Private Compute Core.

Esta deteção de ameaças ao vivo está agora a ser implementada no Google Play Protect para o Pixel 6 e modelos mais recentes. Os dispositivos de outros fabricantes Android também receberão o recurso nos próximos meses, alargando assim esta funcionalidade de segurança a ainda mais utilizadores.