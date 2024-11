Portagens aumentam em 2025! Ex-scuts deixam de cobrar

Tal como já tínhamos alertado, o preço das portagens vai aumentar em 2025. Depois de algumas estimativas, ficou hoje a saber-se que as taxas das portagens vão aumentar 2,21% em 2025.

As portagens cobradas nas autoestradas portuguesas no ano passado atingiram o valor mais elevado de sempre, que corresponde a cerca de 3,7 milhões de euros por dia. Face a 2022, estas receitas das concessionárias subiram mais de 200 milhões.

Além do recorde do aumento de receitas das portagens em 2023, registou-se também um crescimento recorde no tráfego das autoestradas com uma média diária de 17 780 veículos, o que representa um aumento de 8,3% face ao ano anterior.

Portagens vão aumentar 2,21% em 2025

Quem circular nas autoestradas nacionais em 2025 vai ter de pagar mais. As taxas das portagens vão subir 2,21% a 1 de janeiro de 2025. De referir que a somar aos 2,11% do IPC, sem habitação, no continente, acresce ainda 0,1%, que resulta do acordo conseguido em 2022 com as concessionárias de autoestradas para as compensar pelo travão a uma subida de cerca de 10%, em 2023, dando assim um total de 2,21%.

Para "compensar", no próximo ano as ex-scuts deixam de ter portagens. O projeto de lei foi aprovado, em votação final global em junho, com os votos favoráveis do PS, Chega, BE, PCP, Livre e PAN, com a abstenção da IL e contra do PSD e CDS.